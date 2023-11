UFC : une combattante touche 30.000 euros sur Onlyfans grâce à sa célébration

Ailin Perez, qui avait parlé d’elle après sa célébration iconique lors de l’UFC Vegas 82 samedi 18 novembre, a confié avoir remporté près de 30.000 euros pour ce geste via la plate-forme Onlyfans.

Elle a touché plus sur Onlyfans qu’à l’UFC lors de sa victoire. Ailin Perez, qui a battu Lucie Pudilova par décision unanime à l’issue de trois rounds, a confié ce mercredi soir qu’elle avait touché pas moins de 30.000 dollars (environ 29.000 euros) après que sa célébration «twerk» ait été partagée sur la plate-forme.

Ailín Pérez says since Thursday she has made $30K on her OnlyFans.





Says she made $24K for the fight (that is before any sponsorship money is received).#TheMMAHour pic.twitter.com/sUC7Hx6gw7

