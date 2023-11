Mort de Thomas dans la Drôme : une minute de silence sera observée dans les stades de rugby

La Fédération française de rugby a annoncé la tenue d'une minute de silence sur les pelouses de rugby durant le week-end du 25 et 26 novembre en hommage à Thomas, l'adolescent tué dans la Drôme.

La famille du rugby va rendre hommage à Thomas, tué à Crépol (Drôme) dans la nuit du 18 au 19 novembre. Dans un communiqué, la Fédération française de rugby a annoncé, ce vendredi 24 novembre, qu’une minute de silence sera respectée avant toutes les rencontres de rugby au cours du week-end.

«Suite à une décision du Bureau fédéral, une minute de silence sera observée lors des matches se déroulant ce week-end, reflétant notre profond respect et notre solidarité. À nouveau, la FFR tient à exprimer sa sincère compassion à la famille de Thomas, à ses coéquipiers, au club ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de Crépol, éprouvée par cet événement tragique», a indiqué le communiqué de la FFR.

Hommage à Thomas.





La Fédération Française de Rugby annonce qu’une minute de silence sera observée sur toutes les rencontres du week-end suite au tragique décès de Thomas. https://t.co/ypumg4e0Ju — France Rugby (@FranceRugby) November 24, 2023

Le monde du rugby rend hommage à Thomas

De nombreuses personnalités du monde de l’ovalie ont eu une pensée pour la jeune victime de 16 ans, poignardée lors d’un bal, à l’image du président de la fédération, Florian Grill. «C’est tout le rugby qui est en deuil et qui salue Thomas en même temps que toute la nation. Plus que jamais les valeurs de respect et fraternité que le rugby porte en lui sont essentielles à la société. Thomas les incarne plus que jamais», a-t-il publié sur Facebook.

L’ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, s’est également exprimé à ce sujet. «Il faut savoir que c’était un enfant bien, un enfant éduqué, heureux de vivre, respectueux et fou de rugby», a-t-il déclaré à propos de Thomas, joueur du RC Romans-Péage.

«Thomas a été tué dans une barbarie (…). Vous partez pour danser, pour rire, peut-être pour votre premier flirt… et vous ne rentrez pas à la maison. C’est terrible», a ajouté l’ancien capitaine du XV de France aux 69 sélections.