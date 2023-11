Noël 2023 : ces 4 livres sur le sport à offrir

Formule 1, football, cyclisme... Alors que Noël approche à grands pas, voici une sélection de livres à glisser au pied du sapin pour les amateurs de sport.

«100 Champions Championnes – Anecdotes et Confidences»

©Solar

Ce magnifique ouvrage réunit les portraits de 100 des plus grands champions et championnes français. L’association «Le Sport a du Cœur» a réussi à rassembler au studio Harcourt 100 des plus grandes stars du sport français, qu’ils soient champions ou championnes, valides ou en situation de handicap. Parmi les noms célèbres qui y figurent, on retrouve notamment Kevin Mayer, Tony Estanguet, Tony Parker, Zinedine Zidane, Renaud Lavillenie, Christine Arron, Ladji Doucouré, Perrine Lafont, Martin Fourcade, Olivier Giroud, Laura Flessel ou Teddy Riner. A noter que l’intégralité des bénéfices de la vente du livre sera utilisée pour venir en aide aux personnes en situation de précarité, qu’elles soient sportives ou non.

«100 Champions Championnes – Anecdotes et Confidences», éd. Solar, 29,90 €.

«A table avec le Paris Saint-Germain», de david toutain

©Amphora

Les fans du Paris Saint-Germain sont servis : le club parisien sort son premier livre de cuisine. Intitulé «A table avec le Paris Saint-Germain», cet ouvrage est signé par le chef doublement étoilé David Toutain, en collaboration avec le nutritionniste de l’équipe, Juan José Morillas. Destiné aux passionnés de football et aux gourmands, ce beau livre met en avant les recettes de cuisine préférées des joueurs emblématiques du Club : la feijoada à la manière de Marquinhos, le couscous de légumes d'Achraf Hakimi, la recette de crêpes phare de Presnel Kimpembe...

«A table avec le Paris Saint-Germain», David Toutain, éd. Amphora, 24,95€.

«La Formule 1 en 80 tours»

©Solar

Toute l'histoire de la F1 revisitée en 80 tours et autant de photos iconiques. Des scènes glorieuses, amusantes ou dramatiques. Du 1er tour du premier championnat du monde de F1 en 1950, au 53e tour de la discorde du GP d’Abu Dhabi 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, en passant par les points symboliques inscrits par la pionnière Lella Lombardi au 29 e tour du GP d’Espagne 1975 ou encore l’arrivée à bout de souffle de Nigel Mansell au 67 e tour du GP des États-Unis 1984… C’est le livre pour les fans des monoplaces de F1, ou pour le devenir.

«La Formule 1 en 80 tours», éd. Solar, 29,90 €.

«Alberto Contador», de julien moreau et clément perniat

©Talent Editions

Si vous cherchez un cadeau pour un cycliste ou un fan de vélo, on ne saurait que trop vous conseiller «Alberto Contador - El pistolero», un ouvrage de Julien Moreau et Clément Perniat. En 356 pages, les deux journalistes retracent le parcours hors du commun de cet homme aux mille vies, double vainqueur du Tour de France. Enrichie d'une cinquantaine de témoignages exclusifs (Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Andy Schleck...), cette biographie se révèle à la fois complète et passionnante.

«Alberto Contador - El Pistolero», de Julien Moreau et Clément Pernia, éd. Talent Editions, 21,90 €.