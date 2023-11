Brésil : un ancien parisien interpellé par la police et emmené au commissariat lors d’un match

Le Brésilien Nenê, ancien joueur du PSG, a été interpellé et emmené au commissariat, samedi soir, en marge de la victoire de la Juventude contre Ceara (2-3), qui a permis à son équipe de monter en Serie A brésilienne.

Il a passé une partie de sa soirée au poste de police. Nenê a été interpellé et emmené au commissariat, samedi soir, en marge du match entre son équipe de la Juventude et Ceara décisif pour la montée en Serie A brésilienne. Si, sur le terrain, tout s’est bien passé pour ses coéquipiers, qui se sont imposés et ont validé leur accession à l’étage supérieur (2-3), l’ancien parisien, blessé à la cheville et présent dans les tribunes du stade de Ceara, a connu une soirée un peu moins heureuse.

La femme d'un joueur adverse blessée

Alors qu’il était assis dans une loge du stade Presidente Vargas, le milieu offensif, également passé par Monaco, a célébré le 2e but de son équipe avec un peu de trop de fougue. Il a en effet frappé dans une vitre, qui servait de séparation avec la tribune voisine. Et elle a volé en éclats, blessant la femme de Chrystian Barletta, attaquant de l’équipe adverse, présente de l’autre côté de la vitre avec son fils de 4 ans.

La jeune femme a été coupée au visage et à la main par des bris de verre. Le garçon n’a lui pas été blessé. «Un joueur de ce niveau ne devrait pas avoir une réaction aussi infantile», a-t-elle confié concernant la réaction de Nenê.

Sur le plan sportif, le joueur a été un des principaux artisans de la montée de la Juventude avec 7 buts et 7 passes décisives en 28 matchs. Et, âgé de 42 ans, il n’a pas caché son envie de jouer une saison supplémentaire dans l’élite du championnat brésilien.