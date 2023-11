Formule 1 : Max Verstappen achève la saison avec une nouvelle victoire à Abu Dhabi

Max Verstappen a conclu la saison de Formule 1 avec une 19e victoire décrochée, ce dimanche, au Grand Prix d’Abu Dhabi devant Charles Leclerc et George Russell.

Max Verstappen a conclu la saison de son sceau pour parachever son œuvre. Comme si (trop ?) souvent cette année, le Néerlandais a facilement remporté, ce dimanche, l’ultime Grand Prix à Abu Dhabi pour signer sa 19e victoire en 22 courses. Parti en pole position, le pilote Red Bull, déjà assuré d’un 3e titre de champion du monde consécutif depuis très longtemps, a seulement été inquiété au départ par Charles Leclerc avant de s’offrir un énième cavalier seul sur le tracé de Yas Marina.

19 victoires, 1000 tours menés, + de 95% de victoires sur l'ensemble de la saison...





MAX VERSTAPPEN IMPÉRIAL remporte le dernier Grand Prix de la saison#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/YVC8R0yo5M — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 26, 2023

Au terme des 58 tours effectués sans encombre, Max Verstappen a devancé sur la ligne d’arrivée le Monégasque (Ferrari) et George Russell (Mercedes), alors que Sergio Pérez, initialement 2e, a été rétrogradé à la 4e place après avoir écopé de cinq secondes de pénalité. Un résultat qui permet à Mercedes de décrocher le titre honorifique de vice-champion du monde des constructeurs derrière Red Bull.

Cette lutte entre Mercedes et Ferrari, qui étaient séparés seulement de quatre points avant la course, était l’un des derniers enjeux dans la capitale des Émirats arabes unis. Et elle a finalement tourné à l’avantage du constructeur allemand, qui a devancé la Scuderia de trois petites unités.

Le paddock va désormais s’offrir une pause de trois mois avant les essais hivernaux programmés fin février à Bahreïn et le premier Grand Prix de la saison 2024 programmé le 2 mars toujours sur le circuit de Sakhir.