Ligue 1 : le PSG et Lens s'imposent, l'OM n'avance plus… ce qu'il faut savoir de la 13e journée

Entre la démonstration du PSG contre Monaco (5-2), la victoire de Lens à Clermont (0-3) et l’inquiétant nouveau nul de l’OM à Strasbourg (1-1)… voici ce qu’il faut savoir de la 13e journée de Ligue 1 qui s’achèvera ce dimanche soir avec Lyon-Lille.

PSG-Monaco : 5-2

Impressionnant. Le PSG a relégué Monaco sur le terrain (5-2) mais aussi au championnat de à six points. Gonçalo Ramos, qui a été officiellement recruté par le club parisien, a d’abord ouvert le score (18e) avant que Minamino n’égalise quatre minutes plus tard (22e). Mais les hommes de Luis Enrique ont ensuite appuyé sur l’accélérateur. Mbappé avant la pause sur penalty (39e) puis Dembélé (70e), Vitinha (72e) et Kolo Muani (90e+6) ont salé l’addition. Balogun (75e) avait réduit la marque. Une excellente préparation pour les Parisiens qui recevront Newcastle mardi soir en Ligue des champions.

Clermont-Lens : 0-3

Pour préparer justement le choc à Arsenal en Ligue des champions mercredi, Lens a très bien gérer ce déplacement en Auvergne en battant Clermont (0-3). Face à des Clermontois (17e, 9 pts) peu inspirés, c'est Elye Wahi qui a ouvert le score d'une habile tête lobée... avant que l'international espoir français ne soit expulsé tout comme le Clermontois Alidu Seidu pour une légère altercation avant la mi-temps, dans un excès de zèle de l'arbitre. Adrien Thomasson, profitant d'une erreur du gardien Mory Diaw, puis l'entrant Wesley Said sur une belle action individuelle, ont alourdi la marque.

Strasbourg-OM : 1-1

Rien ne va plus. A Strasbourg, l'OM devait gagner pour ne pas être distancés par les «Européens». Dès la 6e minute, Emanuel Emegha a ouvert le score pour les Alsaciens. S'ils ont ensuite égalisé grâce à une belle frappe de l'international français Jonathan Clauss puis poussé toute la première période, les Marseillais ont été clairement dominés en deuxième. L'OM (9e, 14 pts), qui n'a plus gagné depuis le 8 octobre en L1, pourrait chuter au classement après les matches de ses concurrents dimanche et s'enliser un peu plus dans le ventre mou du championnat.

Nice-Toulouse : 13h

Montpellier-Brest : 15h

Lorient-Metz : 15h

Nantes-Le Havre : 15h

Rennes-Reims : 17h05

Lyon-Lille : 20h45