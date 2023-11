NBA : les 10 joueurs les plus grands (en taille) de l'Histoire

Avec l'arrivée de Victor Wembanyama (2,24m), la NBA a enregistré un nouveau joueur, immense par la taille. Voici les 10 joueurs les plus grands de l’Histoire à avoir évolué dans la prestigieuse ligue américaine de basket.

C’est un grand joueur par le talent mais aussi par la taille qui rejoint la NBA. Drafté en première position en juin dernier, le Français Victor Wembanyama, qui a rejoint les San Antonio Spurs, a aussi intégré le clan des joueurs les plus grands par la taille de l’Histoire de la ligue américaine de basket. Voici le classement.

Manute Bol (2,31 mètres)

Manute Bol at the University of Bridgeport. pic.twitter.com/3qYfsoCll6 — Paul Knepper (@paulieknep) October 4, 2023

Beaucoup le connaissent surtout à travers des photos. Manute Bol était un joueur de basket-ball soudanais, né le 16 octobre 1962 et mort le 19 juin 2010 à Charlottesville, aux États-Unis. Mesurant 2,31 m, il est avec le Roumain Gheorghe Mureșan le plus grand joueur ayant évolué en NBA. Il a notamment évolué à Washington, Philadelphie et avait terminé sa carrière à Golden State.

Gheorghe MureSan (2,31 mètres)

Gheorghe Muresan vs. Normal Size Door pic.twitter.com/LwVec5ZBfA — SI Vault (@si_vault) March 8, 2016

La France le connait puisqu’il a joué et fini sa carrière à Pau-Orthez. Gheorghe Mureșan, né le 14 février 1971, est un ancien joueur roumain mesurant 2,31 m.

Yao Ming (2,29 mètres)

Vonderlaage / Icon Sport

La plus grande star chinoise. Yao Ming a évolué pendant plusieurs années en NBA en tant que pivot des Houston Rockets notamment. Avec Tracy McGrady notamment, il formait un sublime duo. Du haut de ses 2,29 mètres, il a joué neuf saisons en NBA. Il a pris sa retraite à la fin de la saison 2010-2011, à la suite de plusieurs blessures au pied qui l'ont éloigné des parquets pendant deux saisons. Le 4 avril 2016, il est introduit au Basketball Hall of Fame, le temple de la renommée du basket-ball, aux côtés de Shaquille O'Neal et d'Allen Iverson.

Shawn Bradley (2,29 mètres)

one of the tallest NBA players ever Shawn Bradley says he was hit by a car while riding his bike a few months ago, leaving him paralyzed. pic.twitter.com/oxl971qnS8 — SAY CHEESE! (@SaycheeseDGTL) March 17, 2021

Shawn Bradley est un joueur américain de basket-ball retraité depuis 2005. Il a notamment joué pendant neuf années aux Dallas Mavericks. Il mesure 2,29 mètres. Depuis un grave accident, il est tétraplégique.

Tacko Fall (2,29 mètres)

SUSA / Icon Sport

Tacko Fall est un joueur sénégalais de basket-ball qui évolue au poste de pivot. Il est l'un des plus grands joueurs de sa génération avec une taille de 2,26 m, sans chaussures. Et donc 2,29m avec chaussures comme on mesure en NBA. Il a joué pour les Celtics Boston et les Cleveland Cavaliers avant de prendre la direction de la Chine.

Victor Wembanyama (2,24 mètres)

SUSA / Icon Sport

C’est la nouvelle terreur des parquets NBA, et il est Français. Victor Wembanyama, qui mesure 2,24m (avec chaussures !), fait son entrée dans le classement des joueurs les plus grands de la NBA. Il fera ses débuts dans la prestigieuse ligue cette saison.

Ralph Sampson (2,24 mètres)

En duo avec Ralph Sampson, Hakeem ramène les Rockets en playoffs dès son année rookie





Il sera élu All Star lors de cette même saison et le sera encore sur les 6 saisons suivantes pic.twitter.com/HppaDFbWe9 — AvecLaPlanche / (@AvecLaPlanche) October 3, 2023

Ralph Sampson est drafté en numéro 1 par les Rockets en 1983. Du haut de ses 2,24 mètres, il impressionnait déjà en NCAA sous les couleurs de Virginia. Il avait notamment élu meilleur joueur trois années de suite.

Rik Smits (2,24 mètres)

Happy 57th Birthday to Junk Wax Hero Rik Smits pic.twitter.com/9xZsDVNZll — Junk Wax Heroes (@JunkWaxHeroes) August 23, 2023

Sûrement le Néerlandais le plus connu au basket, Rik Smits est un ancien joueur de basket-ball qui passa toute sa carrière aux Indiana Pacers. Il mesure 2,24 m.

Mark Eaton (2,24 mètres)

SUSA / Icon Sport

Mark Eaton est un Américain, décédé le 28 mai 2021. Remarqué pour sa taille (2,24 m) et ses qualités défensives hors du commun, il n’a connu qu’une seule franchise dans sa carrière NBA (11 saisons) : le Jazz de l'Utah.

Boban Marjanovic (2,24 mètres)

Boban Marjanović is signing a one-year deal to return to the Rockets, per @wojespn pic.twitter.com/DisVRAZE4j — Bleacher Report (@BleacherReport) September 10, 2023

Boban Marjanović est un joueur serbe de basket-ball. Il évolue au poste de pivot. Agé de 35 ans, il avait été recruté par les Spurs en 2015 pour un contrat d’un an. Il rejoindra ensuite les Pistons de Détroit, puis les Clippers de Los Angeles, Philadelphie, Dallas et Houston où il joue encore du haut de ses 2,24m.