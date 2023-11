MMA : l’impressionnant KO infligé par le petit-fils de Mohamed Ali au PFL (vidéo)

Biaggio Ali Walsh, petit-fils de la légende de la boxe anglaise Mohamed Ali, s’est imposé le week-end dernier en MMA en infligeant un sublime KO à son adversaire au PFL.

Aussi puissant que son grand-père. Biaggio Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali qui a choisi le MMA et non la boxe anglaise, s’est offert une nouvelle victoire au PFL avec un énorme KO.

Actuel combattant chez les amateurs de l’organisation américaine dans laquelle figurent Francis Ngannou et Cédric Doumbé, Ali Walsh s’est imposé, samedi, par KO au 2ème round face à Joel Lopez. D’une impressionnante droite, il a envoyé son adversaire au tapis.

THIS IS OVER! Biaggo Ali Walsh continues his KO Streak!#PFLWorldChampionship LIVE NOW



ESPN+

https://t.co/9tors69QSM

https://t.co/jPNvomCxHI pic.twitter.com/niNMC9oSZU

— PFL (@PFLMMA) November 24, 2023