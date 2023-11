Arsenal-Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match de Ligue des champions ?

Arsenal reçoit Lens, ce mercredi 29 novembre, lors de la 5e journée de Ligue des champions. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match.

Lens se déplace sur la pelouse d’Arsenal, à Londres, ce mercredi soir pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre à suivre en direct sur Canal+ (21h).

Après l’exploit au match aller (2-1) le 3 octobre dernier au stade Bollaert-Delelis, les Lensois vont tenter de réitérer contre les Gunners. Avec 5 points au compteur, les hommes de Franck Haise visent au minimum un nul sur la pelouse de l’Emirates Stadium.

Avec un point contre les leaders de la poule – et leaders de la Premier League -, les Sang et Or, actuels troisièmes de leur groupe, seraient encore en lice pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée et la réception du FC Séville, dernier.

Programme TV

Arsenal-Lens

Ligue des champions

Mercredi 29 novembre

21h sur Canal+