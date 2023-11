Biathlon : en conflit judiciaire, Julia Simon et Justine Braisaz associées en relais à Östersund

En conflit judiciaire dans une affaire de fraude à la carte bancaire, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet seront associées, ce mercredi, sur le relais féminin d’Östersund (Suède).

Elles vont devoir faire équipe. Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet sont en conflit judiciaire depuis plusieurs mois dans une affaire de fraude à la carte bancaire. Mais elles vont mettre cette histoire de côté, ce mercredi, puisqu’elles seront associées sur le relais féminin d’Östersund (Suède), théâtre de la 1re étape de la Coupe du monde 2023-2024 de biathlon. Tenante du gros globe de cristal, Julia Simon conclura le relais tricolore et sera lancée par… Justine Braisaz-Bouchet, qui s’élancera en troisième relayeuse après Lou Jeanmonnot et Chloé Chevalier.

Des faits fermement contestés par Julia Simon

L’affaire qui oppose les deux biathlètes tricolores remonte à l’été 2022. Justine Braisaz-Bouchet a porté plainte contre Julia Simon pour fraude à la carte bancaire. Cette dernière est suspectée d’avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire de Justine Braisaz-Bouchet et d’un membre de l’encadrement de l'équipe de France pour effectuer des achats en ligne lors d’un festival en Norvège. Des faits fermement contestés par Julia Simon, qui a, de son côté, déposé plainte contre X pour usurpation d’identité.

Et cette affaire pèse évidemment dans les rangs de cette équipe de France féminine et sur les épaules de Julia Simon, qui s’est dite très touchée sur le plan mental, dimanche, à l’issue de l’Individuel qu’elle a terminé à la 31e place après avoir craqué sur son 2e tir debout avec trois erreurs.

«Je ne vais pas vous faire un dessin, l’été a été compliqué, a-t-elle confié. Il y a de la pression qui s’accumule. Ça paraît bizarre de dire déjà que je suis émoussée mentalement alors que c’est la première compétition individuelle, mais c’est la vérité. C’est comme ça. Il faut l’accepter. Ce sera compliqué de tenir tout l’hiver, je pense.» Sa performance avec les Bleues sera évidemment scrutée avec attention.