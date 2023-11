Handball : Equipes, TV, formule, palmarès… Tout savoir sur le Mondial féminin 2023

Le Mondial 2023 féminin de handball se déroule à compter de ce mercredi 29 novembre et jusqu'au dimanche 17 décembre. Equipes, TV, formule, palmarès… Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement.

Dates et Lieux du Mondial 2023

Le Mondial 2023 de handball se déroule au Danemark, en Suède et en Norvège du mercredi 29 novembre au dimanche 17 décembre.

Les équipes et groupes

Groupe A : Suède, Croatie, Chine, Sénégal

Groupe B : Montenegro, Hongrie, Cameroun, Paraguay

Groupe C : Norvège, Corée du Sud, Groënland, Autriche

Groupe D : France, Angola, Slovénie, Islande

Groupe E : Danemark, Roumanie, Serbie, Chili

Groupe F : Allemagne, Pologne, Japon, Iran

Groupe G : Brésil, Espagne, Ukraine, Kazakhstan

Groupe H : Pays-Bas, République tchèque, Argentine, Congo

La formule du Mondial

Trente-deux équipes sont réparties au 1er tour dans huit groupes. Les trois premières équipes de chaque groupe à l'issue du 1er tour se qualifient pour le deuxième tour, où elles croisent avec trois autres équipes issues d'une autre poule. Les points acquis face aux équipes qualifiées sont conservés. Les deux premiers de chaque groupe du deuxième tour sont qualifiés pour les quarts de finale.

L'équipe la mieux classée encore non qualifiée obtiendra son billet pour les JO 2024, où elle rejoindra la France, la Norvège, la Corée du Sud, le Brésil et l'Angola. Les équipes classées aux 6 rangs suivants sont qualifiées pour les trois tournois de qualification olympiques, qui décerneront les six derniers billets pour les Jeux olympiques.

Le calendrier

Premier tour : du 29 novembre au 4 décembre

Deuxième tour : du 6 au 11 décembre

Quarts de finale : 12 et 13 décembre

Demi-finales : 15 décembre

Finale et match pour la 3e place: 17 décembre

Le palmarès

Russie et Norvège : 4 titres

URSS et Allemagne de l'Est : 3 titres

France : 2 titres

Hongrie, Danemark, Roumanie, Pays-Bas, Allemagne, Corée du Sud, Brésil, Tchécoslovaquie, Yougoslavie: 1 titre

Sur quelle chaîne regarder le Mondial ?

Diffuseur majeur de la compétition, beIN Sports retransmettra la majorité des 92 matchs avec enjeux du championnat du monde de handball féminin 2023. Le groupe TF1 diffusera également des matchs de l’équipe de France.