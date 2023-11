«Il faut les envoyer au bagne» : l’idée de l’entraîneur de Montpellier contre les supporters violents

Ce mardi à la veille du match à rejouer contre Clermont, Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, a réclamé des sanctions contre les supporters violents dans les stades de football.

Il a trouvé une solution radicale. Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, a demandé des sanctions fortes contre les supporters violents la veille du match à rejouer de son équipe contre Clermont mercredi. Un match qui avait été marqué par le jet de pétard d’un supporteur sur le gardien Mory Diaw.

La rencontre avait été arrêtée à la 91e minute alors que Montpellier se dirigeait vers la victoire en menant 4-2.

«Il faut sévir, changer les lois, que notre chef d’Etat et toute son équipe aient beaucoup plus de sévérité et que la justice soit plus dure. Les mecs ne sont pas contents? Il faut les envoyer au bagne, casser des cailloux», a lâché le technicien qui regrette tout de même l’absence de soutien des spectateurs dans ce match à huis clos.

«C’est toujours mieux de jouer avec du public mais on subit les événements, on ne peut pas faire autrement, c’est comme ça, a-t-il ajouté. Il y a des joueurs blessés, on ne les a pas mais d’autres vont jouer. Là, on joue sans public mais c’est notre faute aussi parce que c’est notre public… Un abruti qui a lancé un pétard.»