Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Arsenal-Lens

Vainqueur au match aller (2-1), Lens affronte, ce mercredi, Arsenal sur la pelouse de l’Emirates Stadium lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Composition probable de Lens

Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski - Sotoca, Wahi, Thomasson

Arbitre

Artur Dias a été désigné pour diriger le match entre Arsenal et Lens. Âgé de 44 ans, l’arbitre portugais dispose d’une importante expérience avec près de 700 matchs à son actif, au niveau national et international. Par le passé, il a déjà arbitré Arsenal lors d’une large victoire contre Ludogorets en phase de groupes en octobre 2016 (6-0), mais aussi le PSG face à l’Etoile Rouge de Belgrade en octobre 2018 (6-1) et le Real Madrid en novembre 2019 (2-2). Il était également au sifflet lors des victoires de l'équipe de France en Irlande mars dernier en éliminatoires de l’Euro 2024 (0-1) ainsi qu’en amical contre la Serbie en septembre 2015 (2-1) et le Paraguay en juin 2017 (5-0).

Stade

La rencontre se jouera à l’Emirates Stadium, où Arsenal est invaincu cette saison toutes compétitions confondues. Sur leur pelouse, les Gunners ont notamment battu le PSV Eindhoven (4-0) et le FC Séville (2-0). Environ 3.000 supporters de Lens sont attendus dans les tribunes de l’antre du club londonien.

Match aller

Lens avait réalisé l’exploit au match aller (2-1). Si Arsenal avait ouvert le score au quart de jeu par l’intermédiaire de Gabriel Jesus (14e), les Sang et Or avaient renversé les Gunners. Dix minutes plus tard, Adrien Thomasson avait égalisé d’une frappe enroulée du pied droit avant qu’Elie Wahi n’offre la victoire au club nordiste en seconde période (69e).

Situation du groupe

Arsenal est en tête du groupe F avec 9 points. Le club anglais devance le PSV Eindhoven et Lens, qui ont chacun 5 points, alors que le FC Séville occupe la dernière place avec seulement 2 points. Et si les Lensois peuvent toujours prétendre se qualifier pour les 8es de finale, ils seront éliminés s’ils s’inclinent sur la pelouse de l’Emirates et que le PSV Eindhoven bat Séville en Espagne.

Forme

Battu par le PSV Eindhoven lors de la précédente journée (1-0), Lens s’est parfaitement relevé avec deux succès en Ligue 1 contre Marseille (1-0) et à Clermont le week-end dernier (0-3). Invaincu en championnat depuis mi-septembre, le vice-champion de France pointe désormais à la 6e place du classement. De son côté, Arsenal a également remporté ses deux matchs de Premier League face à Burnley (3-1) et Brentford (0-1) depuis sa victoire contre le FC Séville (2-0) et occupe la tête du championnat anglais.

Diffusion TV

La rencontre entre Arsenal et Lens sera à suivre en direct et en intégralité ce mercredi 29 novembre à partir de 21h sur Canal+.