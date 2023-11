Ligue des champions : le PSG miraculé contre Newcastle (1-1) et jouera sa qualification à Dortmund

Grâce à un pénalty de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu, le PSG a arraché le match nul, ce mardi, contre Newcastle lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (1-1) et jouera sa qualification pour les 8es de finale, dans quinze jours, sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Paris a toujours son destin en main. Et c’est presque un miracle. Mené jusqu’au bout du temps additionnel, le PSG a arraché le match nul, grâce à un pénalty de Kylian Mbappé dans les ultimes secondes, ce mardi, contre Newcastle lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (1-1). Et le club de la capitale jouera sa qualification pour les 8es de finale, dans quinze jours, sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Une faute de main de Gianluigi Donnarumma

Les hommes de Luis Enrique avaient pourtant la possibilité de se qualifier dès ce mardi avec la victoire du club allemand contre Milan (1-3). Mais ils ont été capables de battre la formation anglaise au Parc des Princes. La faute à un criant manque d’efficacité dans le dernier geste, mais aussi une faute de main de Gianluigi Donnarumma.

Sur une frappe de Miguel Almiron, le gardien italien a repoussé le ballon dans les pieds d’Alexander Isak, qui n’a pas tremblé pour ouvrir le score (24e). Les Parisiens avaient pourtant réalisé une très bonne entame avec du mouvement, des combinaisons et des occasions sans parvenir à concrétiser leur domination. Et sonnés par le but de la formation anglaise, ils ont peiné à réagir. Du moins jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, le PSG a accentué la pression au fil des minutes pour tenter de revenir, mais ils ont gâché un nombre impressionnant d’occasions. Et les nombreux changements opérés par le coach espagnol n’ont rien changé au manque de réalisme du champion de France, finalement sauvé par ce pénalty de Kylian Mbappé, accordé après une main litigieuse d’un défenseur de Newcastle (90e+8).

Une victoire à Dortmund pour se qualifier

Au coup de sifflet final, le champion du monde 2018 a d'ailleurs regretté toutes les situations manquées, qui auraient permis à son équipe de s’éviter un match couperet en Allemagne. «On ne peut pas se permettre d'avoir autant d'occasions et de ne pas marquer. Dans des matchs comme ça, on doit ‘tuer’, on a eu beaucoup trop d’opportunités claires, on doit gagner le match très largement», a-t-il déploré au micro de Canal+.

Toujours à la 2e place de leur groupe, lui et ses coéquipiers joueront donc leur avenir européen à Dortmund, où un succès leur permettra de se hisser en 8e de finale et même de terminer en tête de leur poule. Un match nul pourrait également suffire si Newcastle ne s’impose pas contre l’AC Milan, tout comme une défaite à condition qu’il n’y ait pas de vainqueur entre Newcastle et Milan. Mais pour éviter toute mauvaise surprise, le PSG ne devra penser qu'à simposer. Ce qu'il n'a pas réussir à faire à l'extérieur, cette saison, en Ligue des champions.