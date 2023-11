UFC : le champion des moyens neutralise un homme avec une arme à feu (vidéo)

Champion actuel des poids moyens de l’UFC, Sean Strickland a neutralisé un homme qui a tenté de fuir la police et a pénétré sur son terrain.

Une scène filmée par les caméras de sa maison. L’Américain Sean Strickland a pointé une arme à feu sur un agresseur présumé à Las Vegas. Ce dernier était en train de fuir la police et s'est approché un peu trop près de son domicile.

Strickland a partagé la vidéo ce lundi 27 novembre. On aperçoit un homme se réfugiant entre les voitures du combattant MMA de l’UFC. Pensant qu’il tentait de lui voler ses véhicules, le champion est immédiatement sorti de chez lui avec une arme à la main et l’a alors mis en joue avant de l'envoyer au sol.

«Voici ce que je sais.... Le gars était ivre, il a agressé une fille, a expliqué Sean Strickland Un agent de sécurité l'a vu, il a sauté dans sa voiture et est parti. La sécurité l'a suivi, il a heurté un trottoir, a complètement déchiqueté son pneu, a roulé sur la jante pendant un moment, puis a sauté et a essayé de se cacher chez moi. J'ai d'abord pensé qu'il volait ma voiture. Il a été arrêté.»

Vainqueur d’Israel Adesanya en septembre dernier à Sydney lors de l’UFC 293, Sean Strickland est réputé pour son tempérament de feu. Ancien néo-nazi ayant abandonné ses idées noires après avoir découvert le MMA, comme il l’a lui-même avoué, a eu un grand-père avec des idées du suprématisme blanc. «C’était une grosse merde, avait notamment lâché dans le MMA Hour d’Ariel Helwani. Il m’a rempli la tête de saloperies. Quand vous êtes au collège et qu’on vous gave d’idées nazies, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire mais quand c’est quelqu’un qui compte pour vous, que vous voyez un peu comme une idole car il est bien plus présent que votre père, vous ne voyez pas tout ça. Cette identité m’a bouffé. Je me dessinais des croix gammées sur le bras pour aller à l’école sans comprendre ce que je faisais.»

Il a également connu une enfance très difficile dans un foyer avec un père violent physiquement et mentalement.