Arsenal-Lens (6-0) : les Sang et Or éliminés de la Ligue des champions

Surclassé par Arsenal (6-0), ce mercredi lors de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Lens est éliminé de la compétition. Les Sang et Or peuvent encore être reversés en Ligue Europa en cas de match nul ou victoire contre Séville dans quinze jours.

La tâche était déjà rendue difficile avant le coup d’envoi. Avec la victoire du PSV Eindhoven sur la pelouse de Séville (2-3), Lens savait qu’il fallait réaliser un exploit à Londres et revenir avec au moins un nul pour espérer avoir une chance de voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Seulement, les Sang et Or n’ont tenu que 13 minutes sur la pelouse de l’Emirates Stadium avant de subir la folie d’Arsenal qui l’a emporté 6-0 condamnant le Racing à ne pouvoir se concentrer que sur une éventuelle qualification pour la Ligue Europa.

Kei Havertz (13e), Gabriel Jesus (21e), Bukayo Saka (23e), Gabriel Martinelli (27e) et Martin Odegaard (45e+1) ont mis à mal la défense lensoise durant la première période. Au retour des vestiaires, les Gunners, leaders de Premier League, ont levé le pied mais ont tout de même inscrit un sixième et dernier but sur penalty par Jorginho (86e).

Les hommes de Franck Haise, qui avaient toutefois réussi l'exploit à l'aller de simposer contre Arsenal, pourront toutefois disputer les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa s'ils ne perdent pas contre le Séville FC, lanterne rouge du groupe B, le 12 décembre en clôture de la phase de poules.

Dans cette poule B, Arsenal (12 pts) et le PSV Eindhoven (8 pts), qui s'affronteront dans un match qui ne changera rien au classement dans deux semaines, sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1.