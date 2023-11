France-Allemagne, finale de la Coupe du monde U17 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dirigée par Jean-Luc Vannuchi, l’équipe de France affronte l’Allemagne, ce samedi 2 décembre à 13h, en finale de la Coupe du monde U17 dans un remake de la finale du dernier Euro.

Comme elles se retrouvent. Six mois après la finale de l’Euro, la France et l’Allemagne vont à nouveau s’affronter, ce samedi, mais cette fois en finale de la Coupe du monde U17. Et les Bleuets seront revanchards en Indonésie, après avoir été battus par les Allemands aux tirs aux buts en juin dernier à Budapest (0-0, 5 tab 4). «On a une belle revanche à jouer contre l’Allemagne. Il ne faut pas rater la dernière parce que c’est la plus belle», a déclaré le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi.

Jusqu'à présent, les coéquipiers de Mathis Lambourde ont réalisé un sans-faute en phase de poules, avec trois victoires en autant de rencontres, avant d’écarter le Sénégal aux tirs au but en 8es de finale (0-0, 5 tab 3), puis l’Ouzebékistan en quart de finale (1-0) et le Mali en demi-finale (2-1).

Cette équipe de France U17, qui va disputer la 2e finale de son histoire, n’a désormais plus qu’une marche à gravir pour remonter sur le toit du monde, 22 ans après le sacre de la génération Florent Sinama-Pongolle, Anthony Le Tallec, Jacques Faty ou encore Mourad Meghni.

Le programme TV

France-Allemagne



Finale de la Coupe du monde U17



Samedi 2 décembre



A suivre en direct et en intégralité à partir de 13h sur la Chaîne L’Equipe