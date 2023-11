Ligue Europa : l’OM qualifié pour les 16es de finale ou 8es de finale si…

L’OM reçoit l’Ajax Amsterdam, ce jeudi, lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa et pourrait se qualifier pour les 16es de finale, voire même pour les 8es de finale.

L’Europe pour se consoler ? En difficulté en Ligue 1, avec une seule victoire sur les cinq matchs et une 12e place au classement, l’OM se porte mieux en Ligue Europa et se trouve en ballotage très favorable pour se qualifier. Le club olympien pourrait valider son billet pour la suite de la compétition, ce jeudi, lors de la venue de l’Ajax Amsterdam au Vélodrome.

Avant la 5e journée de la phase de groupes, les Marseillais sont en tête de leur groupe (8 points) avec une longueur d’avance sur Brighton (7 points), quatre sur l’AEK Athènes (4 points) et six sur l’Ajax (2 points). Et ils seraient assurés d’être en 16es de finale en cas de succès face au club néerlandais, peu importe le résultat entre l’AEK Athènes et Brighton en Grèce. Un match nul pourrait également être synonyme de qualification si la formation grecque ne bat pas Brighton.

L’OM peut même s’assurer définitivement la 1ère place de son groupe, synonyme de qualification directement pour les 8es de finale, en cas de succès face à l’Ajax et de défaite de Brighton sur la pelouse de l’AEK Athènes. Et outre une qualification, une victoire permettrait aux hommes de Gennaro Gattuso de retrouver un peu de confiance avant la réception, toute aussi importante, de Rennes, dimanche, en championnat.

L’OM qualifié pour les 16es de finale si…

- L’OM bat l’Ajax Amsterdam, peu importe le résultat entre l’AEK Athènes et Brighton

- L’OM fait match nul contre l’Ajax Amsterdam et l’AEK Athènes ne bat pas Brighton

L’OM qualifié pour les 8es de finale si…

- L’OM s’impose contre l’Ajax Amsterdam et Brighton s’incline contre l’AEK Athènes