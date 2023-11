MMA : le KO surréaliste d’une mère de famille de 50 ans à son ex-belle-fille de 19 ans

Lors d’un combat de MMA très original en Pologne qui a eu lieu il y a quelques semaines, une mère de famille a mis KO son adversaire qui n’était autre que son ex-belle-fille.

Un affrontement incroyable. Lors de l’événement polonais Clout MMA, Gosia Magical, une mère de famille de 50 ans, s’est retrouvée dans l'octogone contre Nikita, âgée de 19 ans. Si la différence d'âge est déjà choquante, c’est surtout le lien qui lie les deux combattantes puisque la jeune fille est l’ex-petit amie du fils de la première qui est Daniel Magical, bien connu en Pologne pour ses vidéos sur YouTube, et donc de son ex-petite amie.

Le combat s’est achevé lors du deuxième round alors qu’il restait 57 secondes. Et c’est la mère de famille, Gosia Magical, dont le vrai nom est Magorzata Zwierzyska, qui a mis KO Nikita avec un énorme coup à la mâchoire.

Wielu skazywało ją na porażkę, a ona pokazała prawdziwy charakter fighterki





GOSIA "MARGARET" MAGICAL wygrywa na zakończenie drugiej gali CLOUT MMA! CÓŻ TO BYŁ ZA WIECZÓR! pic.twitter.com/LB65xN63VI — CLOUT MMA (@cloutmma) October 29, 2023

Un affrontement qui a fait le buzz en Pologne et dans les pays de l’Est de l’Europe tant les protagonistes sont connus.

Gosia Magical et son fils Daniel sont devenus célèbres pour les vidéos enregistrées chez eux , dans lesquelles ils se disputaient, buvaient de l'alcool et cassaient des meubles. Gosia a également eu des problèmes avec la justice. Elle a été reconnue coupable de violences physiques et psychologiques et a été condamnée à trois ans de prison, dont huit mois avec sursis.

Le combat a d’ailleurs suscité de vives critiques de la part des autorités politiques pour avoir autorisé Gosia Magical à participer à un événement sportif.