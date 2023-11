Coupes d’Europe : l’OM, Rennes et Lille assurés d'être au moins barragistes, Toulouse doit patienter

Retrouvez tous les résultats des quatre clubs français (OM, Toulouse, Rennes et Lille) engagés en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence ce jeudi 30 novembre.

OM-Ajax Amsterdam : 4-3

Un match fou. L’OM est venu à bout de l'Ajax Amsterdam 4-3 jeudi soir au stade Vélodrome et s’est assuré au moins une place de barragiste dans cette Ligue Europa. Les Olympiens, qui ont évolué en supériorité numérique pendant une bonne demi-heure, ont dû attendre le temps additionnel pour battre les Ajacides. Au triplé d'Aubameyang (9e s.p., 48e, 90e+3 s.p.), Mbemba a ajouté un but (26e), tandis que l'Ajax est revenu trois fois au score d'abord par Bobbey (10, 30e) puis par Akpom (79e). L'OM (1er de son groupe avec 11 points) ira chercher sa qualification directe pour les 8e de finale sur la pelouse de Brighton (2e, 10 pts).

Toulouse-Union Sainte-Gilloise : 0-0

Toulouse, tenu en échec à domicile jeudi par les Belges de l'Union Saint-Gilloise au terme d'un match fade (0-0), a manqué l'occasion d'assurer sa place en barrages de la Ligue Europa, mais un point suffira lors de la dernière journée. Trois semaines après l'exploit contre Liverpool (3-2), l'ambiance était un peu moins chaude dans les travées du Stadium, l'adversaire beaucoup moins clinquant et l'intensité s'en est fatalement ressentie. Les Toulousains ont tout même conservé leur invincibilité à domicile dans la compétition (deux victoires et un nul) et fait un grand pas vers la deuxième place du groupe E, synonyme de "16e de finale" contre une équipe reversée de Ligue des champions. Le TFC (8 points) n'aura besoin que d'un nul dans deux semaines à Linz, l'adversaire le plus abordable. Une défaite pourrait même suffire si l'Union Saint-Gilloise (5 points) ne venait pas à bout dans le même temps de Liverpool, déjà assuré de terminer en tête (12 points). Le TFC est en tout cas certain d'être encore européen puisque dans le pire des cas, il sera reversé en Ligue Europa Conférence.

Maccabi Haïfa-Rennes : 0-3

Rennes s'est assuré au moins une place de barragiste de la Ligue Europa en dominant jeudi le Maccabi Haifa 3-0, à l'issue d'un match à huis clos délocalisé à Budapest en raison du conflit entre Israël et le Hamas, lors de la 5e journée de la phase de groupe. Martin Terrier a ouvert le score d'une frappe bien travaillée avec un relais sur Enzo Le Fée (29e), puis Amine Gouiri a doublé la mise avant que Fabian Rieder ne parachève le score d'un sublime coup franc (90e+3). Leader du groupe F avec 12 points, Rennes est assuré de finir au moins barragiste, le dernier match opposant Villarreal au Panathinaïkos en soirée.

Olimpija Ljubljana-Lille : 0-2

Lille s'est assuré au minimum une place de barragiste en Ligue Europa Conférence en allant s'imposer 2 à 0 sur le terrain des Slovènes de l'Olimpija Ljubljana jeudi soir lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupe. Les buts ont été marqués par Rémy Cabella (15e) et Yusuf Yazici (75e). Les Lillois, toujours premiers du groupe A avec un point d'avance sur le Slovan Bratislava, joueront leur qualification directe pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée à domicile contre le club des îles Féroé du KI Klaksvik le 14 décembre.