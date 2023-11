Euro 2024 : chapeaux, TV, barrages… Tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort

Le tirage au sort de l’Euro 2024 se déroule ce samedi 2 décembre à Hambourg. Chapeaux, formule, barrages, TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les Bleus (et les autres) vont savoir. Le tirage au sort du Championnat d’Europe des nations 2024, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne, a lieu ce samedi 2 décembre.

Où et à quelle heure a lieu le tirage au sort de l’Euro 2024 ?

Le tirage au sort de l’Euro 2024 se déroule ce samedi 2 décembre à partir de 18h, du côté de l'Elbphilharmonie de Hambourg, l'une des dix villes hôtes du championnat d'Europe qui se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Quelle est la composition des chapeaux pour le tirage au sort ?

Chapeau 1 : Allemagne, Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre

Chapeau 2 : Hongrie, Danemark, Albanie, Autriche, Turquie, Roumanie

Chapeau 3 : Écosse, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque, Pays-Bas, Croatie

Chapeau 4 : Italie, Serbie, Suisse, vainqueur de la voie A des barrages, vainqueur de la voie B des barrages, vainqueur de la voie C des barrages

Comment est effectué le tirage au sort ?

Quatre sélections vont être versées dans chaque groupe, une provenant de chaque pot. A noter que, comme lors de chaque tirage au sort, le pays hôte (ici l’Allemagne) est assuré d’occuper la position A1.

Combien de places restent-ils à attribuer ?

Trois places restent encore à attribuer à l’occasion des barrages. 12 sélections sont en lice, réparties en trois voies correspondant à leur Ligue (l’Estonie, appartenant à la Ligue D, complète la voie A), avec une demie et une finale à gagner pour aller à l’Euro. Ces rencontres se tiendront les 21 et 26 mars 2024. La Finlande, l'Ukraine et l'Islande vont être soumises à un tirage au sort afin de savoir qui affrontera le pays de Galles, Israël et la Bosnie-Herzégovine.

Quels sont les barrages ?

Demi-finales de la voie A :

Pologne - Estonie

Pays de Galles - Finlande/Ukraine/Islande

Demi-finales de la voie B :

Israël - Finlande/Ukraine/Islande

Bosnie-Herzégovine - Finlande/Ukraine/Islande

Demi-finales de la voie C :

Géorgie - Luxembourg

Grèce - Kazakhstan

Sur quelle chaîne le regarder ?

A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur W9, TMC et la Chaîne L’Equipe.