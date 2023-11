Ligue des champions : quelles sont les équipes qui peuvent encore se qualifier pour les 8es de finale ?

Avant la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, 10 équipes peuvent encore espérer se qualifier pour les 8es de finale. Mais il ne reste que quatre places.

Les places vont être chères, très chères pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Avant la 6e et dernière journée de la phase de groupes, le mardi 12 et mercredi 13 décembre, 12 équipes ont déjà leur billet en poche et dix autres sont déjà éliminées. Cela veut dire qu’il ne reste plus que quatre places, alors que dix équipes peuvent encore prétendre se qualifier.

Le PSG est maître de son destin

C’est le cas de Copenhague, Galatasaray et de Manchester United dans le groupe A. Les Red Devils n’ont plus leur destin entre les mains. Ils doivent impérativement s’imposer contre le Bayern Munich et espérer un match nul entre Copenhague et Galatasaray. En revanche, s’il y a un vainqueur entre le club danois et turc, celui-ci validera son billet pour les 8es de finale. Dans le groupe C, tout se jouera entre Naples et Braga, qui s’affronteront en Italie. Et le club portugais doit gagner par au moins deux buts d’écart pour poursuivre l’aventure. Tout autre résultat qualifie la formation italienne.

Dans le groupe F, le PSG est maître de son destin. Une victoire face au Borussia Dortmund serait synonyme de qualification et même de 1ère place. Un match nul pourrait être suffisant si Newcastle ne bat pas l’AC Milan, tout comme une défaite s’il n’y a pas de vainqueur entre Anglais et Italiens. De leur côté, Newcastle et l’AC Milan ont l’obligation de gagner et espérer un nul (pour Newcastle) ou une défaite (pour l’AC Milan) de Paris pour se qualifier. Enfin Porto et le Shakhtar Donetsk se disputeront la dernière place du groupe H. Et le club portugais sera au rendez-vous des 8es de finale s’il ne perd pas face aux Ukrainiens, qui doivent, eux, impérativement gagner.

Dans les autres groupes, il n’y a plus de suspense. Alors qui va rejoindre le Bayern Munich (groupe A), Arsenal et le PSV Eindhoven (groupe B), le Real Madrid (groupe C), l’Inter Milan et la Real Sociedad (groupe D), l’Atlético Madrid et la Lazio Rome (groupe E), le Borussia Dortmund (groupe F), Manchester City et le RB Leipzig (groupe G), et Barcelone (groupe H) ? Réponse le 12 et 13 décembre.