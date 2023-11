Tirage au sort de l’Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024 sera effectué ce samedi (18h) en Allemagne, pays hôte qui organisera la compétition l’été prochain (14 juin-14 juillet).

Quels adversaires pour l’équipe de France à l’Euro 2024 ? La réponse sera connue à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes, qui sera effectué ce samedi à Hambourg (Allemagne). Les Bleus, qui ont terminé à la 1ère place de leur poule lors des éliminatoires, seront têtes de série, comme l’Allemagne (pays organisateur), l’Espagne, le Portugal, la Belgique et l’Angleterre, et seront donc dans le chapeau 1.

Si 21 équipes sont qualifiées pour le moment (les trois dernières seront connues en mars 2024), les 24 participants à la compétition seront répartis en six groupes de quatre. Et chacun de ces six groupes sera composé d’une équipe du chapeau 1, d'une équipe du chapeau 2, d'une équipe de chapeau 3 et d'une équipe du chapeau 4.

Seule l’Allemagne, en tant que pays hôte, est assurée d’être dans le groupe A, et de disputer le match d’ouverture, le 14 juin, à l’Allianz Arena. Pour connaître le reste, et notamment les futurs adversaires des Bleus, rendez-vous samedi à partir de 18h.

Le programme TV

Tirage au sort de l’Euro 2024

Samedi 2 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur W9, TMC et la Chaîne L’Equipe