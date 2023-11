Tour de France 2025 : villes, profil, distance… Ce que l’on sait des trois premières étapes

Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé, ce jeudi, le profil des trois premières étapes de la Grande Boucle 2025 (5-27 juillet), dont le Grand Départ sera donné à Lille.

Le Grand Départ du Tour de France va faire son retour dans l’Hexagone. Après trois départs consécutifs depuis l’étranger, Copenhague (Danemark), Bilbao (Espagne) et Florence (Italie) en juin prochain, la Grande Boucle 2025 s’élancera du Nord de la France avec trois étapes au programme, dont les profils ont été dévoilés, ce jeudi, par les organisateurs. La 112e édition du Tour de France partira de Lille pour la 3e fois de son histoire, après 1960 et 1994.

Et la ville nordiste sera aussi le théâtre de l’arrivée de cette 1ère étape longue de 185 kilomètres, qui verront les coureurs passer par Lens, Béthune ou encore Hazebrouk. Si trois difficultés sont au programme, avec la côte de Notre-Dame-de-Lorette (1 km à 7,6%), la côte de Cassel (1,9 km à 3,5 %) et le Mont Noir (1,3 km à 6,4 %), elles sont trop loin de l’arrivée et la victoire devrait se jouer entre sprinteurs au terme d’une longue ligne droite d’un kilomètre.

Stage 1 - #TDF2025

@MetropoleLille - @MetropoleLille



185 km



Saturday July 5. 2025 / Samedi 5 juillet 2025





Pour la première fois depuis 2020, une occasion rêvée pour les sprinteurs d'endosser le premier @MaillotjauneLCL !





For the first time since 2020, a… pic.twitter.com/8sYn6fhfXd — Tour de France™ (@LeTour) November 30, 2023

Le lendemain, le peloton effectuera 209 kilomètres entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer sur un parcours accidenté propice aux puncheurs. Trois difficultés majeures sont répertoriées dans les 30 derniers kilomètres avec la côte du Haut Pichot (1 km à 10 %), la côte de Saint-Étienne-au-Mont (900 m à 11 %) et la côte d'Outreau (800 m à 8,8 %), alors que l’arrivée se fera en côte sur un kilomètre.

Stage 2 - #TDF2025



Lauwin-Planque - @Ville_Boulogne



209 km



Sunday July 6. 2025 / Dimanche 6 juillet 2025





Un final taillé pour les puncheurs avec deux sévères difficultés en bord de mer.





The finish, is tailor-made for puncheurs with two tough climbing tests on… pic.twitter.com/9X5dsVDMAO — Tour de France™ (@LeTour) November 30, 2023

La 3e étape entre Valenciennes et Dunkerque (172 kilomètres) devra être un peu plus calme, sauf si le vent s’invite au milieu des coureurs. Avec seulement la côte de Cassel (2,3 km à 3,6%) au menu et la présence de pavés à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, la victoire devrait se jouer au sprint. Le départ de la 4e étape sera ensuite donné à Amiens. Reste à savoir quelle direction prendra le peloton. Le suspense sera levé lors de la présentation de la totalité du parcours prévue en octobre 2024.