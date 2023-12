Boxe – Yohan Zaoui : «Les meilleurs boxeurs européens, ce sont les Français»

Ce samedi 2 décembre, au Palais des Sports de Marseille, la promotion Y12 Boxing de Yohan Zaoui organise un extraordinaire gala de boxe avec plusieurs grands noms comme Kévin Lele Sadjo, Milan Prat, Sofiane Oumiha ou encore Bakary Samaké. L’occasion pour CNEWS d’échanger avec le promoteur.

Est-ce le renouveau de la boxe en France ? Y12 Boxing organise ce samedi un gala avec neuf combats dont une ceinture intercontinentale WBO en jeu. Une soirée marseillaise qui sera diffusée via la plateforme DAZN (disponible par abonnement avec Canal+) dans 187 pays. De quoi remettre en valeur le Noble art dans l’Hexagone.

«Mon but premier, c'est vraiment de mettre en valeur notre sport dans notre pays, comme c'était le cas dans les années 80-90, explique Yohan Zaoui. Et avec un diffuseur comme DAZN, on ne pouvait pas se permettre d’avoir un petit événement. Il n'y avait aucun championnat du monde possible donc il fallait combler un peu en mettant vraiment des têtes d'affiche. Là, tout est réuni. Il y a de la jeunesse, du talent, du niveau mondial. Tout est réuni pour faire quelque chose de très grand.»

Si la France avait les mêmes avantages, partenaires, moyens que l'Angleterre, croyez-moi, on n'en serait pas là ! Yohan Zaoui, patron de Y12 Boxing

Il faut dire que ces derniers temps, le cousin du MMA a pris le «lead» avec de nombreuses soirées et une véritable «hype» ces derniers temps. Mais pas question pour Yohan Zaoui d’y voir un passage de relais. «Il faut remettre les choses à leur place. C'est un effet de mode le MMA, lâche celui qui est notamment conseiller par Louis Acariès. Quel est le véritable niveau des Français ? Qui est capable de dire je suis un des meilleurs mondiaux ? Personne à part Cédric Doumbè peut-être. Et encore on n’est pas certain de ce qu’il vaut réellement en MMA. C’est un sacré phénomène en boxe pied-poings, il l’a prouvé mais en MMA il n’a pas encore affronté les meilleurs. Tout ça, c’est incomparable avec le niveau des boxeurs français. On a Arsen Goulamirian qui est le meilleur lourd-léger au monde, qui est champion du monde. On a Christian M’Billi qui est le numéro un WBC Challenger officiel de Canel (Saul Alvarez), on a Kevin Lele-Sadjo, numéro 6 WBC, numéro 4 WBO. On a Michel Soro qui est toujours numéro 4 de WBA et qui a prouvé avec son dernier combat qu’il fait toujours partie des meilleurs mondiaux, on a Souleymane Cissokho numéro 2 WBC… Donc moi, je le dis haut et fort, les Anglais ils ont du souci à se faire. Les meilleurs boxeurs européens, ce sont les Français. Et ce qui est très étonnant, c’est qu’il y a peu d’activités en France. Il y a très peu de grandes réunions. Ça saute aux yeux que la France fait partie des meilleures nations de la boxe au monde.»

Mais le constat reste le même. La France a beau avoir d’exceptionnels boxeurs, il y a des manques conséquents. «La seule grosse faiblesse que l'on a par rapport aux Anglais, c'est tout ce qui est promotion, mise en scène et les moyens qui sont mis en œuvre pour faire grandir le sport, constate le promoteur de Y12 Boxing. Ils savent vraiment, vraiment très bien faire. Mais si la France avait les mêmes avantages, les mêmes partenaires et le même engouement qu'en Angleterre, croyez-moi, on n'en serait pas là.»

Avec ce rendez-vous impressionnant à Marseille, Y12 Boxing compte bien frapper du poing sur la table et relancer totalement le Noble Art tricolore. Et quoi de mieux que la cité phocéenne, qui a «le public le plus engagé de France, le plus passionné» pour y parvenir ?