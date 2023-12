Boxe : Ryan Garcia signe son retour avec un KO surpuissant (vidéo)

Le boxeur américain Ryan Garcia a effectué un retour gagnant, ce samedi 2 décembre, en mettant KO Oscar Duarte de manière spectaculaire.

Il a frappé fort. Battu pour la première fois de sa carrière par Gervonta Davis en avril dernier, Ryan Garcia a signé un retour gagnant, ce samedi 2 décembre, mais désormais chez les super-légers de boxe.

À 25 ans, «King Ryan», pour son premier combat depuis son revers contre «The Tank», a utilisé son crochet gauche éclair dont lui seul a le secret pour envoyer au tapis Oscar Duarte samedi, après avoir l'avoir dominé pendant huit rounds.

Ringside view of @RyanGarcia finishing the fight.





King Ryan showed up and showed out.





Did he silence the haters?#GarciaDuarte #UnrivalledOnDAZN pic.twitter.com/dOgeVV77Ew

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 3, 2023