«Inadmissible et intolérable» : le club de Linas-Montlhéry suspend des entraînements après l’agression d’un éducateur par un parent

Un éducateur de la catégorie U9 du club de Linas-Montlhéry a été agressé physiquement, vendredi soir, par un parent lors d’un entraînement de la formation essonnienne qui a décidé d’annuler les séances de l’école de foot, prévues ce lundi et mardi.

Le football encore une fois gangréné par la violence. Un éducateur de la catégorie U9 du club de Linas-Montlhéry (Essonne) a été agressé physiquement, vendredi soir, par un parent lors d’un entraînement.

«Un de nos coachs a été agressé physiquement par un parent, agression inadmissible et intolérable», a déploré, dans un communiqué, le club essonnien, qui a immédiatement pris des sanctions contre le parent. «Nous ne cautionnons absolument pas cette violence et avons pris dès le soir même des sanctions à l’encontre du parent concerné», a ajouté le club qui se veut «familial».

L'ESA Linas-Montlhéry (National 3) a annoncé l'annulation des entraînements des jeunes le 4 et le 5 décembre suite à l'agression d'un éducateur U9 par un parent de joueur...





Et cette agression ne serait pas un acte isolé et s’inscrirait dans «une recrudescence d’agressions verbales» et d’«agressivité de certains parents» à l’égard des éducateurs. «Cet épisode monte d’un cran dans la violence et est la goutte d’eau qui fait déborder le vase», a indiqué Linas-Montlhéry.

En réponse à cet acte, les entraînements de toute l’école de foot, prévus ce lundi et mardi, ont été annulés. «Ces annulations ont pour but de sensibiliser les parents et enfants face à ces comportements inadmissibles», a précisé la formation essonnienne.

Et désormais, cette dernière sera intransigeante avec toutes formes de violence. «Dorénavant, tout acte de violence, agression verbale ou physique à l’encontre d’un des éducateurs, bénévoles ou dirigeants du club, se verra sanctionner fermement avec effet immédiat», a-t-elle assuré.

Il faut espérer que cela puisse enrayer ce fléau, qui ne touche pas seulement Linas-Montlhéry mais de très nombreux clubs en France.