«Je ne suis pas Jordan Zebo» : quand le boxeur Kevin Lele Sadjo répond à Cédric Doumbè

Quelques minutes après sa victoire à Marseille ce samedi soir, Kevin Lele Sadjo a répondu Cédric Doumbè, combattant MMA, qui s’est dit prêt à venir battre n’importe quel boxeur.

En démonstration, ce samedi 2 décembre, lors du Gala de boxe de Marseille, organisé par Y12 Boxing, Kévin Lele Sadjo, qui a mis TKO l'Argentin Abraham Buonarrigo au 4e round, a remporté sa 21e victoire (19 avant la limite) en autant de combat. S’il a conservé sa ceinture WBO-Intercontinental, il a aussi répondu à son compatriote Cédric Doumbè, désormais au MMA.

Récemment, la nouvelle «terreur» des octogones, qui avait fait sensation en mettant KO en seulement neuf secondes Jordan Zebo, le 30 septembre dernier, pour son premier combat au PFL, avait confié qu’il se verrait bien faire comme Francis Ngannou et se confronter à des boxeurs.

Doumbè jamais champion de boxe ?

«J’ai entendu que Cédric serait prêt à boxer et moi, je ne refuse personne comme Cédric ne refuse personne, a commenté l’actuel champion d’Europe des super-moyens à Boxemag. Mais juste, moi Cédric, je ne suis pas Jordan Zebo. Donc si on doit boxer, tu sais à quoi t’attendre. Et on est deux frères. Et si deux frères s’affrontent, ça va être difficile. Moi, il ne faut pas qu’il vienne empiéter sur mon territoire qui est la boxe anglaise. Qu’il reste dans son territoire, qu’il massacre tout le monde, qu’il entre avec des cercueils, des matelas dans l’octogone, mais en boxe anglaise, il ne faut pas qu’il vienne. C’est sûr et certain qu’il ne pourra pas repartir avec une victoire Cédric. Dans sa discipline, il peut être champion dans la nôtre, il ne pourra pas.»

Dans une interview accordée CNEWS, Cédric Doumbè avait indiqué qu’il aimerait bien affronter la star de la boxe anglaise, Saul «Canelo» Alvarez.

Récemment, Ngannou, ancien champion de l’UFC désormais au PFL, avait impressionné tout le monde en dominant Tyson Fury, champion WBC invaincu, dans un combat de boxe organisé en Arabie saoudite.