Ligue 1 : le PSG vainqueur dans la douleur, première défaite pour Nice… Ce qu’il faut retenir de la 14 journée

En infériorité numérique, le PSG s’est imposé dans la douleur au Havre (0-2) et a accentué son avance en tête de la Ligue 1, alors que Nice a été battu pour la première fois de la saison à Nantes (1-0). Voici ce qu’il faut retenir de la 14e journée.

Reims-Strasbourg : 2-1

Reims a renoué avec la victoire. Alors qu’il restait sur deux défaites consécutives, le club champenois a battu Strasbourg à domicile (2-1). Les hommes de Will Still ont rapidement trouvé l’ouverture avec une reprise sous la barre d’Amir Richardson (10e) avant de doubler la mise juste avant la pause (42e). Les Alsaciens ont réduit le score en fin de match sur un penalty de Kévin Gameiro (88e) sans empêcher les Rémois de s’imposer. Avec ce succès, Reims conserve sa place dans le top 5 avant de se rendre à Nice lors de la prochaine journée. Pour sa part, Strasbourg, toujours en bas de classement, se déplacera à Brest.

Lens-Lyon : 3-2

Lens s’est relevé, Lyon toujours en difficulté. Trois jours après leur déroute contre Arsenal en Ligue des champions (6-0), les Lensois ont renversé les Lyonnais au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2). Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pourtant ouvert le score sur un corner repris par Jake O’Brien (15e). Mais Wesley Saïd a profité d’une mauvaise passe en retrait de ce même O’Brien pour égaliser (26e). Et les Sang et Or ont pris l’avantage sur un penalty transformé par Przemyslaw Frankowski en début de seconde période (52e). Si Jake O’Brien a remis les deux équipes à égalité sur un nouveau corner (72e), Przemyslaw Frankowski a offert la victoire à Lens (74e), qui a terminé le match à dix après l’expulsion de Florian Sotoca (90e). Avec cette 3e victoire consécutive en championnat, le club nordiste se rapproche du podium avant d’aller Montpellier, alors que Lyon reste empêtré à la dernière place.

Nantes-Nice : 1-0

Nice n’est plus invaincu. Le club azuréen a été battu pour la première fois de la saison à Nantes (1-0). Pour la première de Jocelyn Gourvennec sur le banc nantais, les Canaris, qui restaient sur quatre matchs sans victoire (3 défaites, 1 nul), ont fait tomber les Aiglons grâce à un but de Florent Mollet (25e). Et ils ont su faire preuve de solidité défensive avec un Alban Lafont infranchissable dans sa cage. Ce succès permet à Nantes de remonter dans la première partie du classement avant de se déplacer à Paris. Pour sa part, Nice a vu le PSG prendre ses distances en tête et tentera de se reprendre lors de la venue de Reims.

Le Havre-PSG : 0-2

Une victoire au courage et dans la douleur. Le PSG a décroché un précieux succès sur la pelouse du Havre (0-2). En infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, après l’expulsion de son gardien Gianluigi Donnarumma (10e), le club de la capitale, dont l’équipe était remodelée au coup d’envoi, est parvenu à faire la différence grâce au 15e but de la saison de Kylian Mbappé (23e) et Vitinha en fin de match (89e). Mais aussi à Arnau Tenas. Pour son premier match avec Paris, le portier espagnol a été l’auteur de plusieurs arrêts décisifs pour permettre aux Parisiens de conserver leur avantage face à des Havrais, qui ont dominé cette partie. Et avec ce succès, le PSG a fait une très bonne opération au classement en prenant quatre points d’avance sur Nice. Le HAC reste lui en milieu de tableau avant de se rendre à Strasbourg.

Toulouse-Lorient à 15h

Brest-Clermont à 15h

Lille-Metz à 17h05

Marseille-Rennes à 20h45