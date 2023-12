Saut à skis : l’incroyable exploit réalisé par la Française Joséphine Pagnier (vidéo)

La jeune Joséphine Pagnier a décroché, ce dimanche 3 décembre, sa première victoire en Coupe du monde de saut à skis à Lillehammer (Norvège). C'est la première victoire d'une Française depuis 10 ans.

Un remarquable exploit. A seulement 21 ans, la jeune Joséphine Pagnier a décroché, ce dimanche 3 décembre, sa première victoire en Coupe du monde de saut à skis à Lillehammer (Norvège). Et la native du Doubs a mis fin à plus de dix ans d’attente. Le dernier succès d’une Française avait été signé par Coline Mattel à Sapporo (Japon) en 2013.

Et preuve de son incroyable performance, ce n’est que la troisième fois, hommes et femmes confondus, qu’un ou une Tricolore remporte une manche de Coupe du monde de saut à skis.

QUEL EXPLOIT DE JOSÉPHINE PAGNIER !





La Française s'impose à Lillehammer et prend la tête du classement de la coupe du monde !#ChaletClub @FedFranceSki pic.twitter.com/WSovCVSjk9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 3, 2023

Ce succès a conclu un week-end parfait pour Joséphine Pagnier. Car, la veille, elle avait déjà pris la 2e place sur le petit tremplin, elle qui ne comptait qu’un seul podium de Coupe du monde à son actif avant de se rendre en Norvège.

Avec ces résultats et ses 180 points obtenus lors de l’ouverture de la saison pour les Dames, elle s’est emparée de la tête du classement général devant la Canadienne Alexandria Loutitt (140 points) et la Japonaise Yuki Ito (136 points). Elle tentera de défendre sa première place lors de la prochaine étape programmée le 15 et 16 décembre prochain à Engelberg (Suisse).