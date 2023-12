UFC : l'impressionnant KO infligé par Arman Tsarukyan à Beneil Dariush (vidéo)

L’Arménien Arman Tsarukyan a fait une nouvelle forte impression ce samedi lors de l’UFC Austin en mettant KO Beneil Dariush dès le premier round.

64 secondes. C’est le temps qu’il a fallu au combattant de MMA Arman Tsarukyan pour terrasser Beneil Dariush d’un KO surpuissant ce samedi à Austin (Etats-Unis) lors de l'UFC Fight Night.

ARMAN TSARUKYAN JUST PUT DARIUSH OUT COLD AT #UFCAustin pic.twitter.com/gHtOdLsk1Z

