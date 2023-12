Boxe : ce qu’il faut savoir de Don Charles, le nouvel entraîneur de Tony Yoka

Tony Yoka fait son retour sur les rings de boxe ce samedi 9 décembre après deux défaites consécutives et avec un nouvel entraîneur, Don Charles. Voici ce qu’il faut savoir de ce coach très particulier.

Un nouveau Tony Yoka ? Le poids lourd français, qui reste sur deux revers consécutifs (contre Martin Bakole et Carlos Takam), revient sur le ring, ce samedi 9 décembre, contre le Belge Ryad Merhy à Roland-Garros et surtout avec un tout nouvel entraîneur : Don Charles.

Le champion olympique 2016 s'est en effet séparé de son coach américain Virgil Hunter et suit désormais les conseils de Don Charles, l'entraîneur notamment de Daniel Dubois, qui a récemment mis en difficulté le champion du monde Oleksandr Usyk.

«Je pense que j'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau départ dans ma carrière sportive, a-t-il déclaré. Je n'ai pas envie de dire que je suis surexcité, mais limite, parce que là, je suis chez un nouveau coach, je suis dans une nouvelle ville, je sens que je kiffe ce que je fais. J'ai vraiment envie de revenir sur le ring assez rapidement.»

Le natif de Paris, qui s'entraînait depuis cinq ans aux États-Unis, a également expliqué que la distance avec ses enfants vivant en France avait été «compliquée à gérer ces dernières années.»

Don Charles a fui la guerre civile au Nigéria

De son vrai nom, Charles Onyeke (63 ans) est né au Nigéria avant de venir vivre au Royaume-Uni en 1974 avec sa famille pour fuir la guerre civile. «Dans les années 60, jusqu’à mes six ans, tout allait bien. Papa était directeur de banque et je venais d'une famille de classe moyenne, avait-il détaillé à Box Nation il y a quelques années. Nous étions au Biafra et, en 1967, une terrible guerre civile a éclaté, mon peuple a perdu et plusieurs membres de ma famille ont été tués, donc les souvenirs ultérieurs ne sont pas si bons. Papa avait un bon poste et a été affecté au Royaume-Uni. J'ai suivi à l'âge de 14 ans. J'étais l'aîné d'une famille de cinq (deux frères, deux sœurs).»

Il a découvert la boxe grâce à Mohamed Ali

Alors âgé de 14 ans, Don Charles arrive en Angleterre le 14 octobre 1974, date initiale du combat entre Mohamed Ali et George Foreman (Rumble in The Jungle qui aura finalement lieu 15 jours plus tard). «Mes premiers souvenirs sont ceux où je regardais des combats de boxe dans les parcs publics du Nigeria. Papa était un grand fan de Mohamed Ali et je suis devenu accro, a raconté Don Charles. Mais je n'ai pas porté de gants avant l'âge de 19 ans. Je suis allé au gymnase All Stars à Paddington et j'ai pensé que je pourrais boxer parce que je pouvais imiter Ali.»

Une belle carrière en amateur

À l'âge de 25 ans, Don Charles a déménagé de Ladbroke Grove à Dulwich, dans le sud de Londres, et s’est inscrit au Brixton ABC à Herne Hill. Il y a été entraîné ​​par un certain Floyd Alexander et il a côtoyé les Danny Williams, Spencer Fearon et Marcus McCrae qui étaient là à ce moment-là.

Il a aussi affronté le futur patron des poids lourds WBO, Henry Akinwande. «J'ai disputé 13 combats et j'en ai gagné 10. J'étais bon, mais, après avoir été arrêté par Harry Senior lors des divisions ABA du sud-est de Londres en 1989, je suis tombé dans une profonde dépression et je n'ai plus jamais boxé, explique le nouveau coach de Yoka. Pendant 6 mois, j'ai eu des maux de tête et des crises de panique. J'étais convaincu que j'avais une tumeur à la tête, mais un ami m'a aidé pour voir un neurologue sur Harley St et, une fois qu'il m'a conseillé d'arrêter les antidépresseurs, j'allais mieux.» Alors qu’il pensait ensuite se lancer chez les professionnels, il n’a pas réussi à performer pour y parvenir.

Il possédait un commerce de fleurs

Avant d’ouvrir sa salle de sport à Finchley, Don Charles possédait un commerce de fleurs nommée «The Flower Lounge» mais il l’a vendue. Sa boutique fournissait d’ailleurs les fleurs de Miss Monde 2000.

Fan du club de Tottenham

En dehors de la boxe, Don Charles est accro au football, il est d’ailleurs supporter du club de Tottenham. En plus de la boxe, il fait également des séances de fitness.

Entraîneur de Derek Chisora et Daniel Dubois

Don Charles est entraîneur de Daniel Dubois également. Il a aussi Joe Joyce dans ses rangs. Le Britannique avait perdu en finale des JO de Rio contre Tony Yoka mais a connu une meilleure ascension que le Français puisqu’il a déjà tutoyé les sommets. Don Charles a également eu Derek Chisora comme boxeur.

D’où vient le surnom «Don» ?

Alors que beaucoup pourraient penser qu’il s’agit d’une référence à Don King, célèbre promoteur de boxe anglaise, le «Don» était simplement un surnom donné par le responsable de la sécurité dans les clubs. Son équipe l’appelait également «The Don». À noter qu’il boxait en amateur sous le nom de Charlie Eni, le nom de jeune fille de sa mère.