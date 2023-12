«Je n’attends rien de moi» : les touchantes confidences de Rafael Nadal avant son retour

Rafael Nadal a posté une vidéo ce lundi 4 décembre pour apporter des précisions sur son état d’esprit quelques jours après avoir annoncé son grand retour à la compétition dans quelques semaines.

Trois jours après l’annonce de son grand retour à la compétition à Brisbane en Australie (31 décembre-7 janvier), Rafael Nadal a posté une nouvelle vidéo lundi pour s’expliquer sur cette annonce mais aussi et surtout sur sa condition physique et les attentes autour de lui.

De mi anuncio del viernes… algunas explicaciones esta semana. Aquí la primera:



Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%…



Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me… pic.twitter.com/vHnDSQzBCx — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 4, 2023

Le tennisman espagnol expose ses doutes légitimes après un an d’absence et deux opérations. «J'ai eu peur d'annoncer des choses parce qu'en fin de compte, je viens de passer une année sans jouer et j'ai subi une opération de la hanche. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la hanche, c'est tout le reste, a confié le maître de Roland-Garros (14 titres). Je pense que je suis prêt et j'ai confiance : j'espère que les choses vont bien se passer et que j'aurai l'opportunité de prendre du plaisir sur le court. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué donc j'espère tout d'abord sentir à nouveau cette tension, ce stress propre à un match de niveau, cette envie, ces peurs et ces doutes.»

En terre inconnue

Mais le Majorquin a tenu à prévenir qu’il ne s’attendait pas à performer. «Je n’attends rien de moi, c’est la vérité. J’espère avoir la capacité de ne pas exiger de moi-même ce que j'ai exigé de moi-même tout au long de ma carrière. Je crois que je suis dans un moment différent, dans une situation différente, je débarque en terre inconnue», a indiqué l’Espagnol.

Pour rappel, sa hanche l’avait empêché de défendre ses chances à 100% lors du dernier Open d'Australie et pour laquelle il a été opéré, l'obligeant à mettre fin prématurément à sa saison.

«J'ai intériorisé tout ce que j'ai toujours fait tout au long de ma vie, à savoir exiger le maximum de moi-même. Aujourd'hui, ce que j'espère vraiment, c'est d'être capable de ne pas reproduire cela, de ne pas exiger de moi le maximum, d'accepter que les choses vont être très difficiles au début et de me donner le temps nécessaire et de me pardonner si les choses tournent mal au début, ce qui est une très grande possibilité.»

Le «taureau de Manacor» peaufine sa préparation avec des joueurs français comme le Grenoblois Gabriel Debru et prochainement Arthur Fils.