Match en retard OM-OL : quel bus utiliseront les Lyonnais pour se rendre au Vélodrome ?

Un peu plus d’un mois après le report de la rencontre, en raison du caillassage de bus des Lyonnais, Marseille et Lyon s’affrontent, ce mercredi, en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Et le club rhodanien ne se rendra pas au Vélodrome avec son car habituel.

Opération discrétion. Reporté le 29 octobre dernier après le caillassage du bus des Lyonnais, le match de la 10e journée de Ligue 1 entre Marseille et Lyon se jouera, ce mercredi, au Vélodrome. Et de nombreuses mesures ont été prises pour éviter de nouveaux incidents et veiller à la sécurité du club rhodanien. Elles concernent notamment le bus qui sera utilisé par les Gones pour se rendre jusqu’au stade.

Contrairement à il y a un mois, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne prendront pas leur car habituel aux couleurs du club et facilement reconnaissable. Pour ne pas être repérés au cours de leur trajet, ils monteront dans un bus banalisé appartenant à une société de transport local, selon Le Progrès. Il sera équipé de vitres avec films anti-blast intégrés et escorté par un important dispositif policier entre leur hôtel et le stade. Un délégué de la LFP pourrait également être présent à l’intérieur.

Ce n'est pas le seul changement. A leur arrivée à Marseille, mercredi dans la matinée, les joueurs et le staff lyonnais séjourneront, avant la rencontre, dans un hôtel un peu plus éloigné du stade Vélodrome que celui choisi le 29 octobre dernier. L’établissement a été réservé en concertation avec la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri.