Mexique : le magnifique coup-franc d’André-Pierre Gignac (vidéo)

André-Pierre Gignac a encore été décisif, dimanche soir, avec les Tigres, avec un doublé inscrit en quart de finale retour du championnat du Mexique face à Puebla (3-0), dont un magnifique coup-franc.

André-Pierre Gignac continue de sévir au Mexique. L’attaquant tricolore a inscrit un doublé, dimanche soir, et a grandement contribué à la victoire des Tigres en quart de finale retour du championnat mexicain contre Puebla (3-0). Deux jours avant de fêter ses 38 ans, l’ancien joueur de l’OM a ouvert le score sur penalty (9e) avant de doubler avec un magnifique coup-franc (33e).

A une trentaine de mètres du but adverse, il a décroché une frappe qui s’est logée dans la lucarne pour permettre à son équipe d’entrevoir la qualification après le match nul à l’aller (2-2). Et avec ces deux nouvelles réalisations, il a inscrit ses 198e et 199e but sous le maillot des Tigres depuis son arrivée en 2015.

Alors que Nico Ibañez a scellé la victoire de sa formation d’un somptueux retourné acrobatique (72e), André-Pierre Gignac tentera d’atteindre la barre des 200 buts lors des demi-finales face aux Pumas (match aller mercredi, match retour samedi) et de se qualifier pour une nouvelle finale. Avec en ligne de mire un 6e titre de champion.