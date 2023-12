Jeux olympiques : voici les 10 pays les plus médaillés de l'histoire

Le 26 juillet 2024, les Jeux olympiques de Paris seront inaugurés. Cela fait bientôt quatre ans que les sportifs se préparent pour cette compétition et pour décrocher une médaille olympique. A ce jeu, certaines nations, comme les Etats-Unis, sont meilleures que d'autres. Voici le top 10 des nations les plus médaillées lors des JO.

Quelle est la meilleure nation des Jeux olympiques ? Cent ans après, les JO sont de retour dans la capitale française. Alors que Paris 2024 commence dans moins d’un an, les athlètes des différents pays finalisent leur préparation : quatre ans de travail pour seulement deux semaines de compétition.

Durant ce rendez-vous, les meilleurs sportifs mondiaux s’affrontent pour obtenir la consécration qu’ils rêvent tous de décrocher, la médaille d’or.

Pour cela, certaines nations sont meilleures que d’autres. Depuis la création des Jeux olympiques, en 1896, des pays se sont particulièrement illustrés, que ce soit lors des jeux d’été que d’hiver. Le point sur les des dix pays les plus médaillés lors des JO.

Le Japon (573 : 497 en été, 76 en hiver)

Les Japonais peuvent remercier le judo. Si le pays du Soleil Levant se trouve dans le classement des nations les plus médaillées, il le doit à son sport. Sur les 497 médailles obtenues lors des Jeux d’été, le Japon en compte 96 uniquement grâce au Judo, dont 48 en or. Au total, été et hiver compris, le pays a décroché 573 médailles olympiques.

L’Australie (566 : 547 en été, 19 en hiver)

Avec un pays intégralement entouré par la mer, l’Australie peut s'appuyer sur la natation pour exceller aux Jeux olympiques. Ce pays a notamment pu compter sur le nageur Ian Thorpe. Avec cinq titres olympiques, il est l’Australien le plus titré lors des JO. En revanche, durant les Jeux d’hiver, ce pays est beaucoup moins brillant, marqué notamment par un manque de climat hivernal. Par ailleurs, l’Australie n’a remporté sa première médaille aux JO d’hiver qu’en 1994 et n’en compte que 19 au total.

La Suède (679 : 503 en été, 176 en hiver)

Si la Suède n’impressionne pas tant lors des Jeux olympiques d’été, c’est bien en hiver que le pays nordique surclasse ses adversaires. Contrairement à l’Australie, la Suède possède un climat hivernal idéal pour les compétitions sportives d’hiver. Et c’est en ski de fond que ce pays se distingue. Avec 84 médailles, dont 32 en or, la Suède est le deuxième pays le plus médaillé dans cette discipline derrière la Norvège, maître de ce sport. Depuis le début des Jeux olympiques, la Suède a décroché 679 médailles (503 en été et 176 en hiver).

La Chine (711 : 634 en été, 77 en hiver)

La Chine a participé à ses premiers Jeux olympiques à Helsinki en 1952. Contrairement aux autres nations de ce classement, ce pays n’a participé qu’à 23 JO (11 en été et 12 en hiver). Malgré ce petit nombre de participations les Chinois sont de plus en plus performants lors de ces compétitions sportives. Et ils se distinguent particulièrement dans des disciplines individuelles telles que le plongeon, la gymnastique, le tennis de table ou le badminton. Dans les deux dernières discipllines, la Chine est la première nation mondiale au niveau des médailles. Respectivement, elle compte 60 et 47 médailles dans ces disciplines.

L’Italie (759 : 618 en été, 141 en hiver)

Les Italiens, maîtres de l’épée ? S’il y a bien un sport dans lequel l’Italie domine, c’est l’escrime. Sur les 618 médailles olympiques que le pays a décrochées lors des JO d’été, 130 le sont en escrime. Un sportif illustre bien cette domination dans la discipline, l’Italien Edoardo Mangiarotti. L’escrimeur a remporté 13 médailles au total, dont 6 en or. Avec les Alpes, l’Italie peut aussi compter sur les JO d’hiver pour se distinguer. Et c’est en ski de fond que le pays décroche le plus de médailles. Mais avec 36 décorations, l’Italie reste loin derrière la Suède et ses 84 médailles.

La France (902 : 764 en été, 138 en hiver)

Comme son voisin, la France se défend épée à la main. Avec 123 médailles, l’escrime est le sport qui a rapporté le plus de récompenses aux sportifs français. Mais l’Hexagone domine aussi le monde du cyclisme, notamment sur piste. En effet, la France est la première nation mondiale en cyclisme lors des Jeux olympiques avec 100 médailles au total, dont 42 en or. Mais les Français se défendent très bien en hiver aussi. A l’image du biathlète Martin Fourcade, le sportif tricolore le plus titré lors des Jeux avec cinq médailles d’or autour du cou. Le biathlon est d’ailleurs la deuxième discipline où la France décroche le plus de médailles (33), derrière le ski alpin (51).

La Grande-Bretagne (950 : 916 en été, 34 en hiver)

Les Britanniques semblent à l’aise sur leurs jambes. Si la Grande-Bretagne se trouve au pied du podium des nations les plus médaillées aux Jeux olympiques, elle le doit notamment à l’athlétisme et au cyclisme. Sur les 916 médailles obtenues lors des JO d’été, la Grande-Bretagne en compte 188 rien qu’en athlétisme. Au niveau du cyclisme sur piste, les Britanniques ont pu compter sur Bradley Wiggins. Le cycliste a remporté 7 médailles, dont 4 en or, un record pour un sportif de Grande-Bretagne.

L’Allemagne (1299 : 974 en été, 325 en hiver)

L’Allemagne fait partie des trois seules nations à comptabiliser plus de 1.000 médailles olympiques dans toute l’histoire des Jeux. Si les Allemands ne semblent pas dominer une discipline en particulier, ils savent performer sur l’ensemble des sports présents aux Jeux olympiques. Mais c’est bien en Canoë-Kayak que l’Allemagne surclasse ses adversaires avec 77 médailles au total, dont 32 en or. Elle est par ailleurs la meilleure nation mondiale dans cette discipline. La kayakiste Birgit Fischer illustre parfaitement cette domination avec 12 médailles remportées dont 8 en or.

La Russie (1973 : 1619 en été, 354 en hiver)

L’histoire de la Russie lors des Jeux olympiques est particulière. Jusqu’en 1988, elle participait sous la bannière de l’Union Soviétique. En 1992, douze des quinze anciennes Républiques socialistes soviétiques concourraient sous les couleurs de l’Équipe unifiée. Puis, de 1996 à 2016, les sportifs ont évolué enfin sous le drapeau russe avant de voir leur pays ne pas être autorisé à participer en tant que délégation officielle pour les Jeux de 2020 et 2022 après un scandale de dopage. Les athlètes doivent donc évoluer pour le Comité Olympique de Russie. Malgré ce côté historique, la Russie a toujours été dominatrice dans un sport : la gymnastique. Au total, les Russes ont décroché 235 médailles dans cette discipline, dont 91 en or. La gymnaste Larissa Latynina est d’ailleurs la russe la plus médaillée aux Jeux olympiques avec 18 décorations, dont 9 en or.

Etats-Unis (2963 : 2656 en été, 834 en hiver)

Les Etats-Unis, vers une 3.000e médaille lors de Paris 2024 ? Les Américains sont tout simplement les seuls à avoir dépassé le cap des 2.000 décorations lors des Jeux olympiques. Avec 2.963 médailles, ils devraient passer la barre mythique des 3.000 lors des prochains jeux d’été dans la capitale française.

On le sait, les Etats-Unis sont une nation de sport. Pays le plus médaillé lors des Jeux d’été, deuxième en hiver derrière la Norvège, les Américains dominent le sujet. Si l’athlétisme reste la discipline favorite pour eux, avec 828 médailles au compteur, les Etats-Unis ont impressionné aussi dans l’eau, à l’image de Michael Phelps. Le nageur est tout simplement le sportif le plus titré avec 23 médailles en or en quatre éditions (28 médailles au total).