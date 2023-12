Ligue 1 : pourquoi un concert de Taylor Swift pourrait perturber la fin de saison de Lyon ?

Prévu au début du mois de juin au Groupama Stadium, un concert de la chanteuse américaine Taylor Swift pourrait perturber la fin de la saison de l’Olympique Lyonnais en cas de barrages.

L’Olympique Lyonnais vit une première partie de saison très compliquée. Après plus d’un tier du championnat, le club rhodanien occupe la dernière place du classement avec une seule victoire. Et il semble bien parti pour vivre une saison galère et devoir batailler jusqu’au bout pour sauver sa place en Ligue 1. Une situation qui n’était pas du tout imaginée par l’OL, qui a programmé dans son stade deux concerts de Taylor Swift le 2 et 3 juin prochain.

Les concerts impossible à déplacer

Problème, la première représentation de la chanteuse américaine dans l’enceinte lyonnaise coïncide avec l’éventuel barrage retour Ligue 1/Ligue 2. S’ils terminent à la 16e place et sont donc barragistes, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette joueraient le match aller sur la pelouse du club de Ligue 2 le 30 mai avant de recevoir au match retour… le 2 juin.

Dans ce cas de figure, l’OL pourrait être contraint de trouver une solution de repli, car les deux concerts de Taylor Swift affichent déjà complet et il semble très compliqué, pour ne pas dire impossible, de déplacer les évènements de l’artiste américaine prévus au Groupama Stadium. Et le stade de Gerland pourrait ne pas être disponible non plus avec le match de Top 14 entre le LOU et Toulouse prévu le même week-end.

Les Lyonnais pourraient donc se retrouver obligés de dénicher un nouveau stade pour cette rencontre. A moins qu’ils ne parviennent à sauver leur place en Ligue 1 sans passer par les barrages, ou qu’ils soient directement relégués en Ligue 2 en terminant à l’une des deux dernières places.