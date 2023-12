Boxe : «Canelo», MMA, manga… Tout savoir sur Ryad Merhy l’adversaire de Tony Yoka

Après deux défaites consécutives, Tony Yoka remonte sur le ring de boxe ce samedi 9 décembre à Roland Garros. Il affrontera le Belge Ryad Merhy. Voici tout ce qu’il faut savoir sur lui.

Désormais coaché par Don Charles, Tony Yoka affronte Ryad Merhy. Le belge, champion du monde WBA dans la catégorie des poids lourds-légers est un adversaire redoutable. À 30 ans, il présente un bilan de 31 victoires dont 26 avant la limite et seulement 2 défaites. Il s’agira de son 3e combat chez les lourds.

Il est fan de Saul «Canelo» Alvarez

Ryad Merhy a toujours été fan d’un boxeur : Saul «Canelo» Alvarez. Le Mexicain dévore tout sur son passage ces dernières années. Véritable GOAT de la boxe anglaise actuellement, Canelo ne cesse d’impressionner. «Mes inspirations, je les prends chez un peu tout le monde du petit débutant aux grandes stars de la boxe. Je me pose, j’étudie le mouvement et je l’adapte à ma boxe. Si je dois choisir un coup de coeur, c’est Saul ‘Canelo’ Alvarez», avait expliqué Ryad Merhy à 360-mma.com.

La boxe grâce à un manga

Le boxeur belge d’origine Libano-Ivoirienne a d'abord touché au judo, au football et au basket avant de tomber amoureux de la boxe anglaise. Mais ce n’est pas en suivant un boxeur qu’il s’y est intéressé mais grâce à un manga : «Hajime No Ippo».

Le MMA le passionne

Alors que le MMA est de plus en plus en vogue, Ryad Merhy a confié il y a quelques années qu’il pourrait peut-être se lancer un jour dans les octogones. «Si je termine tout ce que j’ai à faire en anglaise, et que je suis encore en bon état, je songerai peut-être à une brève reconversion vers le MMA», avait indiqué le Belge à 360-mma.com.

Il a perdu contre un champion français

En mars 2018, Ryad Merhy a été battu par le Français Arsen Goulamirian, par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise, pour le titre de champion du monde WBA des lourds-légers (-90,719 kg), à Marseille.

Un bon vivant

Ryad Mehry, né en Côte d’Ivoire, est une personnalité très atypique. Il a surtout toujours confié être un bon vivant. «Je mange de tout. Mais le problème des enfants, c’est que c’est burgers, pizza, etc. Et pas qu’une seule fois par semaine. C’est un peu le problème, avait-il expliqué à la DH. Mais mon mantra, c’est : si je fais une connerie, je me rattrape direct après. Le lendemain, je suis sur le vélo pour perdre le poids pris.»

Le champagne après les combats

Il est tellement bon vivant qu’il a également confié à la DH qu’il pouvait presque terminer une bouteille de champagne seul après ses combats. «Le soir même, je ne dors pas, explique-t-il. Je suis boosté en adrénaline. Je fais une nuit blanche avec l’équipe. Je me fais presque une bouteille de champagne tout seul. Je vais toujours faire des photos avec tout le monde. Je rentre ensuite à l’hôtel vers 3 ou 4 heures du matin et je revois mon match. À ce moment-là, la bouteille de champagne est terminée.»