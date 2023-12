Match en retard OM-OL : Marseille enchaîne et enfonce Lyon (3-0)

En match en retard de la 10e journée de Ligue 1, l’OM a battu, ce mercredi, Lyon au Vélodrome (3-0) pour signer un 2e succès consécutif, tout en enfonçant l’OL toujours dernier au classement.

Le football a repris ses droits. Un peu plus d’un mois après le report de la rencontre, en raison du caillassage du bus lyonnais sur le chemin menant au Vélodrome, Marseille et Lyon se sont retrouvés, ce mercredi, sur la pelouse de l’enceinte marseillaise. Et dans ce match, comptant pour la 10e journée de Ligue 1 et très importants pour les deux formations, les Phocéens ont enchaîné un 2e succès consécutif (3-0), trois jours seulement après la victoire face à Rennes (2-0), tout en enfonçant l’OL dans la crise.

Pierre-Emerick Aubameyang Passeur et buteur

Dans un système en 5-3-2, les hommes de Gennaro Gattuso ont fait la différence en moins de cinq minutes au milieu de la première période. Lancé en profondeur, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé au centre Vithina, qui a expédié le ballon au fond des filets du pied gauche (21e). L’international gabonais a récidivé quelques instants plus tard, mais cette fois pour le Panaméen Michael Murillo, qui a inscrit de la tête son premier but sous le maillot de l’OM (25e).

Et après avoir été passeur, Pierre-Emerick Aubameyang s’est mué en buteur sur un service de Vitinha (55e) pour inscrire son troisième but en Ligue 1 cette saison et surtout mettre définitivement à l’abri son équipe. Et le score aurait même pu être encore plus sévère si la frappe de Bilal Nadir n’avait pas terminé sur le poteau d’Anthony Lopes (90e).

Avec cette victoire, Marseille a confirmé son redressement, après un mois de novembre compliqué en championnat, et s’est relancé au classement en s’emparant de la 8e place à trois points de Reims (5e) et sept points de Monaco (3e) avant de se rendre, ce week-end, à Lorient.

Pour Lyon, la situation est toujours aussi critique. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette misaient beaucoup sur cette rencontre pour tenter de lancer leur saison. Mais ils ont été trop peu menaçants pour espérer décrocher leur 2e victoire de la saison et restent englués à la dernière place avant de recevoir Toulouse. Et pour l’instant, au regard de leur nouvelle contre-performance, difficile de savoir comment ils vont pouvoir se sortir de ce marasme.