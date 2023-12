Mondial féminin de handball : les Bleues surclassent l’Autriche et entrevoient les quarts de finale

Pour son premier match du tour principal du Mondial féminin de handball, l’équipe de France a surclassé, ce mercredi, l’Autriche (41-27), pour se rapprocher des quarts de finale.

Tout va (très) bien pour les Bleues. L’équipe de France a poursuivi son sans-faute, ce mercredi, au Mondial féminin de handball avec une 4e victoire en autant de rencontres face à l’Autriche pour son premier match du tour principal (41-27). Un succès net et sans bavure qui permet aux Tricolores de s’ouvrir en grand les portes des quarts de finale. Dans une rencontre totalement maîtrisée, les championnes olympiques en titre n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et avaient même tué tout suspense dès la pause (25-14).

La qualification face à la corée du Sud ?

Une prestation qui a forcément plu à Olivier Krumbholz, qui a pu faire tourner son équipe pour que toutes les joueuses puissent participer à ce festival. «On a fait une très bonne première mi-temps avec seulement deux balles perdues. On a tout lieu d’être satisfait. Nous n’avons pas de bobo. Tous les feux sont au vert. Il faudrait quelque chose de très compliqué pour ne pas nous qualifier, mais je n’y crois pas. On va se qualifier», a confié le sélectionneur tricolore au micro de beIN SPORTS.

Et les Bleues valideront leur billet avec une nouvelle victoire, vendredi, contre la Corée du Sud. Une équipe qu’elles ont battue en match de préparation, il y a seulement deux semaines, à Caen (31-19) et qui est donc largement à leur portée. «Il y a des bonnes joueuses dans cette équipe mais si on reste sur la même dynamique, on devrait gagner», a lâché Olivier Krumbholz.

Les choses sérieuses commenceront ensuite avec une confrontation déjà très attendue, dimanche soir, face à la Norvège, qui évoluera à domicile. Ce duel face aux championnes du monde et d’Europe en titre devrait donner un plus large aperçu sur les capacités de cette équipe de France à décrocher le troisième titre mondial de son histoire.