PSG : Marquinhos et Warren Zaïre-Emery présents face au Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Enfin une bonne nouvelle pour le PSG ? A une semaine du match décisif contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont repris l’entraînement, ce mercredi, avec le reste du groupe parisien. Et leur retour redonne espoir sur la présence du défenseur brésilien et du milieu de terrain tricolore pour le déplacement outre-Rhin.

Aucun risque avec Warren Zaïre-Emery

Touché aux ischio-jambiers avec le Brésil lors de la dernière trêve internationale, Marquinhos, qui a participé à la quasi-totalité de la séance collective, est plus ou moins dans les temps fixés par le club de la capitale, qui avait estimé son absence à dix jours à son retour de sélection. S’il pourrait encore être ménagé lors de la réception de Nantes, samedi, en championnat, il devrait être présent dans le groupe pour le voyage en Allemagne.

De son côté, Warren Zaïre-Emery semble se remettre plus vite que prévu de son entorse de la cheville droite contractée avec l’équipe de France face à Gibraltar. Alors qu’il n’était pas attendu avant le début de l’année 2024, il a lui aussi participé à pratiquement toute la séance et pourrait reprendre la compétition avant la date annoncée. Dès mercredi prochain face au Borussia Dortmund ?

Le PSG n’écarte pas la possibilité de faire jouer son jeune joueur avant la trêve et peut-être même en Allemagne. Mais il ne prendra pas le moindre risque pour éviter une rechute, et une décision sera prise en concertation avec l’international français. S’il n’y a pas trop de doute concernant Marquinhos, les prochains jours seront décisifs pour Warren Zaïre-Emery.