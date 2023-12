Boxe : Cerdan, Bouttier, Monzon… Ces grands combats qui ont eu lieu à Roland-Garros

La boxe est de retour à Roland-Garros ce samedi 9 décembre à l’occasion d’un gala lors duquel Tony Yoka sera en lice. Habituée au tennis, la porte d'Auteuil n'en sera toutefois pas à sa première…

S’il est associé au tennis depuis 1928, le stade de Roland-Garros, qui sera site olympique pour Paris 2024 (tennis et boxe justement), a déjà accueilli d’autres sports, dont le Noble art. Un ring a en effet déjà été installé à sept reprises.

La première fois, le 11 juillet 1931 pour Marcel Thil-Vince Dundee. Un tournoi préolympique a également été organisé les 14 et 15 juin 1935 puis un nouveau combat entre Assane Diouf et Robert Charron. Il y aura ensuite Marcel Cerdan contre Holman Williams (7 juillet 1946), Laurent Dauthuille-Gus Degouven (15 juin 1947) et enfin les deux combats de Jean-Claude Bouttier contre Carlos Duran (10 juin 1071) et Carlos Monzon (29 septembre 1973).

Récemment «l'Anglaise» a fait son retour avec un gala dans lequel Souleymane Cissokho et Tony Yoka étaient présents. Un peu plus de 50 ans après, elle est encore à Roland.

Marcel Thil-Vince Dundee (1931)

Pour la première fois, Roland-Garros installe un ring, seulement deux ans après sa création. A cette occasion le Français Marcel Thil venait à bout de l’Américain Vince Dundee, pourtant grand favori.

Tournoi préolympique (1935)

Un an avant les JO de 1936, c’est l’équipe de France de boxe qui se rend à Roland-Garros pour y disputer le tournoi préolympique.

Assane Diouf-Robert Charron (1945)

Après la guerre, le Franco-sénégalais Assane Diouf devenait champion de France des poids moyens en battant le Français Robert Charron aux points le 17 juin 1945.

Marcel Cerdan - Holman Williams (1946)

Le 7 juillet 1946 sur le Central de Roland-Garros, Marcel Cerdan battait l’Américain Holman Williams en dix reprises et ce, malgré une fracture à la main droite. Pour l’anecdote, le «bombardier marocain» y rencontrait ce soir-là, Edith Piaf.

An extraordinary photo of great middleweights Holman Williams (left) and Marcel Cerdan having a friendly chat on a #Paris rooftop the day after their tough ten round battle at Stade Roland Garros in July of 1946. Cerdan won the 10 round bout by close decision. #Boxing #History pic.twitter.com/8lSHnSUlCI — Boxing History (@BoxingHistory) September 1, 2019

Laurent Dauthuille-Gus Devougen (1947)

Le 15 juin 1947, Laurent Dauthuille vient à bout de Gus Devougen sous le regard de la star planétaire, Marcel Cerdan.

Jean-Claude Bouttier - Carlo Duran (1971)

Le 9 juin 1971, Jean-Claude Bouttier devient champion d’Europe en s’imposant aux points après 15 rounds contre l’Italo-Argentin Carlo Duran. Devant près de 14.000 spectateurs, le Français décroche le titre de champions d’Europe des poids moyens EBU.

Jean-Claude Bouttier - Carlos Monzon (1973)

Le 29 septembre 1973, Jean-Claude Bouttier se retrouve face à Carlos Monzon pour une revanche de juin 1972 où l’Argentin s’était imposé à Colombes après abandon du Français pour hémorragie interne. Un an plus tard à Roland-Garros, dans ce combat organisé par Alain Delon, le Français s’inclinera une nouvelle fois mais aux points cette fois.

On this date 1973 - Carlos Monzon W 15 Jean-Claude Bouttier at Stade Roland Garros, Paris. Retains middleweight title. Read @NigelBoxing's chapter in in our book RINGSIDE SEAT Review 2018 about the triumphant and tragic life of Monzon. Order it here: https://t.co/5cm0V2k9pu pic.twitter.com/4tniYnQyq8 — Ringside Seat (@RingsideSeatMag) September 29, 2018

Souleymane Cissokho, Tony Yoka (2021)

En septembre 2021, lors d'un gala organisé par Canal+, Souleymane Cissokho, Mathieu Bauderlique et Tony Yoka (tous vainqueurs de leur combat sous le regard d'Emmanuel Macron) ont combattu à Roland-Garros pour le grand retour de la boxe à porte d'Auteuil.

