NBA : le coup de gueule de LeBron James contre les armes à feu aux Etats-Unis

Quelques heures après la nouvelle fusillade survenue à Las Vegas, la star de la NBA LeBron James a poussé un coup de gueule sur la place des armes à feu aux Etats-Unis.

LeBron James en avait gros sur le cœur. La superstar américaine du basket n’est pas restée insensible à la nouvelle fusillade qui a touché les Etats-Unis, mercredi, à Las Vegas. Quelques heures après le drame, qui a fait au moins trois morts sur le campus de l’Université du Nevada, le joueur des Lakers, qui doit justement jouer le Final Four de la NBA Cup à Las Vegas, s’est une nouvelle fois exprimé sur le sujet et a déploré la place des armes à feu dans le pays.

«Il n'y a aucun changement, c'est ridicule»

«Cela fait écho à ce dont j’ai déjà parlé, à propos des armes à feu en Amérique, c’est un sujet qui nécessiterait une bien plus longue discussion… On en revient toujours à la même histoire, les mêmes débats à chaque fois que ça arrive, et ça continue d’arriver», a-t-il déclaré, en présentant ses condoléances «aux familles qui ont perdu des êtres aimés».

LeBron James speaks on shootings in America after the tragedy at UNLV today:





LeBron James speaks on shootings in America after the tragedy at UNLV today:

"There's been no change…it's ridiculous. We're losing innocent lives."

LeBron James a également fustigé la facilité avec laquelle il est possible de se procurer une arme et l’absence de changements. «La façon dont on se procure une arme, pouvoir répéter ces choses encore et encore… Il n’y a eu aucun changement, c’est ridicule. Continuer de perdre des vies innocentes n’a aucun sens, sur des campus, dans des écoles, des magasins, des cinémas, c’est ridicule. C’est même devenu plus facile de posséder une arme, c’est stupide», a-t-il ajouté.

Reste à savoir si cette énième prise de parole du joueur américain suffira à faire bouger les choses de l’autre côté de l’Atlantique.