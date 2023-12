Baseball : l’incroyable contrat au montant record signé par le Japonais Shohei Ohtani avec les Dodgers

Star japonaise de baseball, Shohei Othani a rejoint les Los Angeles Dodgers avec à la clé un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans.

Dans l’histoire. Shohei Ohtani, superstar japonaise de MLB, la ligue américaine de baseball, a annoncé samedi s'être engagée avec les Los Angeles Dodgers, signant un contrat record de 700 millions de dollars (649 millions d’euros) sur 10 ans, l'un des plus importants de l'histoire du sport.

Shohei Ohtani just signed a $700m deal with the LA Dodgers (over 10 years).





Never forget the time he smashed a home run *through* the roof of the Tokyo Dome in 2016. Absolute beast. pic.twitter.com/sjS9FkaAPM

