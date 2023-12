NBA : les Los Angeles Lakers remportent le In-Season Tournament face aux Indiana Pacers

Les Los Angeles Lakers ont remporté le In-Season Tournament, dans la nuit du samedi au dimanche 10 décembre, en battant les Indiana Pacers (123-109).

Un nouveau titre au palmarès des Los Angeles Lakers. Opposée aux Indiana Pacers, la franchise californienne s’est imposée (123-109) en finale du In-Season Tournament, un tournoi se disputant au cours de la saison régulière de NBA.

Invaincus dans ce tournoi, les Lakers et les Pacers ont été au coude à coude, jusqu’au quatrième quart-temps, où la bande à LeBron James (24 points, 11 rebonds, 5 passes) a définitivement creusé l’écart. Un moment fort qui permet aux «Angelinos» d’entrer dans l’histoire en devenant la première franchise à remporter ce tournoi. Un nouveau titre qui s’ajoute aux 17 titres de champion NBA, le record co-détenu avec les Boston Celtics.

Anthony Davis en MVP de la finale

Menés par Tyrese Haliburton (20 points et 11 passes) et Benedict Mathurin (20 points et 2 rebonds), les Pacers n’ont pu lutter face aux Lakers et à la performance extraordinaire d’Anthony Davis, qui a surclassé la rencontre : le natif de Chicago a livré un match historique en inscrivant 41 points, 20 rebonds, 5 passes et 4 contres.

41 POINTS À 67%



20 REBONDS



5 PASSES



4 CONTRES





Anthony Davis #NBAInSeasonTournament pic.twitter.com/ZaXOvFIWwX — NBA France (@NBAFRANCE) December 10, 2023

Une performance qui n’a pas suffit pour être nommé MVP de la première édition de ce tournoi. Cet honneur est revenu au «King» LeBron James, qui ne cesse de remplir son armoire à trophée à bientôt 39 ans et qui en est fier.

LeBron James is the first-ever NBA In-Season Tournament MVP! pic.twitter.com/VVqIR75EIP — NBA (@NBA) December 10, 2023

«Les records seront battus, mais la seule chose qui ne sera jamais battue est le fait d’être le premier à accomplir quelque chose», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Vainqueurs du tournoi, les joueurs des Los Angeles Lakers décrochent la récompense reservée aux gagnants : un bonus de 500.000 dollars pour chaque joueur, ainsi qu'une médaille de champion.