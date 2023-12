Basket : Bronny, le fils de LeBron James, a rejoué après son arrêt cardiaque (vidéo)

Bronny James, fils de LeBron James, a fait son retour sur les parquets de basket ce dimanche avec son équipe universitaire à Los Angeles, moins de cinq mois après un arrêt cardiaque.

Bronny James a repris la compétition avec son équipe des Trojans de l'University of Southern California (USC), lors du match contre Long Beach State (84-79). Il a été accueilli à son entrée sur le terrain par une ovation debout dans un Galen Center plein à craquer.

Dans le public, son père LeBron James a filmé son entrée, aux côtés de sa fille Zhuri et de son autre fils Bryce, qui joue pour sa part au basket avec son lycée de Sierra Canyon.

Pendant ses 16 minutes de jeu, James a marqué quatre points et réalisé trois rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et un blocage.

LeBron James Jr. has officially passed LeBron James Sr. on the all-time NCAA scoring list. https://t.co/ZLW4DlGyHJ

— Barry (@BarryOnHere) December 10, 2023