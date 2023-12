France-République tchèque, quart de finale du Mondial féminin de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Invaincue depuis le début de la compétition, l’équipe de France est opposée à la République tchèque, ce mardi (17h30), en quart de finale du Mondial féminin de handball.

Six matchs, six victoires. C’est le bilan sans le moindre accroc de l’équipe de France au Mondial féminin de handball avant d’affronter la République tchèque, ce mardi, en quart de finale. Un parcours sans faute qui va permettre aux Bleues d’aborder ce rendez-vous avec le plein de confiance, deux jours après avoir battu la Norvège chez elle lors du dernier match du tour principal (24-23) leur permettant de finir en tête de leur poule.

Et cette confiance ne sera pas de trop pour défier des Tchèques, qui n’étaient pas forcément attendues à ce stade de la compétition et qui ont surpris après avoir notamment étrillé l’Espagne (30-22). Si cette équipe n’est pas la plus redoutable, les championnes olympiques en titre devront rester méfiantes et se montrer aussi bien sérieuses qu’appliquées pour espérer se hisser dans le dernier carré. Et ainsi s’éviter une déconvenue comme en avril 2022 lorsqu’elles s’étaient inclinées contre la République tchèque dans le cadre des qualifications à l’Euro (31-30). Même s’il est important de préciser qu’elles avaient présenté une équipe remaniée et qu’elles étaient déjà qualifiées.

«On va travailler. La République tchèque n’est pas là par hasard. Elles ont de très bonnes joueuses et elles n’auront rien à perdre. Il faut continuer à avancer et à améliorer ce qu’on peut améliorer», a déclaré le sélectionneur Olivier Krumbholz, au micro de beIN SPORTS, soucieux de préparer aux mieux cette rencontre. Car ce serait forcément dommage pour les Bleues de s’arrêter en si bon chemin dans leur quête de leur 3e couronne mondiale.

