Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Borussia Dortmund-PSG

Dans une rencontre décisive pour son avenir européen, le PSG jouera sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, ce mercredi, sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery - Barcola (ou Lee), Kolo Muani, Mbappé.

Arbitre

Glenn Nyberg a été nommé pour diriger cette rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG. Âgé de 35 ans, le Suédois va seulement arbitrer la 6e rencontre de sa carrière en Ligue des champions, mais déjà la 4e cette saison après la victoire du Bayern Munich contre Manchester United (4-3) et celles d’Arsenal à Séville (1-2) et de Manchester City contre le RN Leipzig (3-2). Il était également au sifflet, il y a un mois, lors du succès de l’OM sur le terrain de l’AEK Athènes en Ligue Europa (0-2).

Stade

Le match se jouera sur la pelouse du Signal Iduna Park, qui sera, comme très souvent, plein pour ce rendez-vous. Entre 3.500 et 4.000 supporters du PSG sont d'ailleurs attendus pour soutenir Marquinhos et ses coéquipiers, dans cette rencontre décisive pour la qualification pour les 8es de finale. Le Borussia Dortmund a concédé deux défaites dans son antre cette saison, contre le Bayern Munich (0-4) et le RB Leipzig (2-3). Mais le club parisien s’y était incliné, en février 2020, en 8e de finale aller (2-1), avant de s’imposer et de se qualifier au retour (2-0), et reste sur trois défaites consécutives à l’extérieur en Ligue des champions.

Match aller

Le PSG et le Borussia Dortmund s’étaient affrontés lors de la 1ère journée et les Parisiens s’étaient imposés au Parc des Princes (2-0). Kylian Mbappé avait ouvert le score sur pénalty en début de seconde période (49e) et Achraf Hakimi avait doublé la mise dix minutes plus tard au terme d’un magnifique échange avec Vitinha (58e).

Forme

Alors que le PSG jouera sa qualification en Allemagne, les Parisiens ont remporté leurs huit derniers matchs de Ligue 1 et occupent la tête du championnat, mais ils restent sur deux contre-performances en Ligue des champions avec une défaite contre l’AC Milan (2-1) et un match nul arraché face à Newcastle (1-1). De son côté, le Borussia Dortmund, qui est déjà qualifié pour les 8es de finale et est 5e de Bundesliga, reste sur trois matchs sans victoire avec un nul contre le Bayer Leverkusen et deux défaites face à Stuttgart (2-0) et le RB Leipzig (2-3).

Situation du groupe

Dans ce groupe F, le Borussia Dortmund est en tête avec 10 points et est déjà qualifié pour les 8es de finale. Derrière le club allemand, le PSG occupe la 2e place avec 7 points, Newcastle est 3e avec 5 points à égalité avec l’AC Milan. Et ces trois équipes peuvent encore espérer se qualifier en fonction des résultats de cette ultime journée de la phase de groupes.

PSG qualifié si...

Le PSG est maître de son destin en Allemagne. Une victoire face au Borussia Dortmund serait non seulement synonyme de qualification pour le club de la capitale, mais également de 1ère place. Un match nul pourrait également être suffisant si Newcastle ne bat pas l’AC Milan dans le même temps, tout comme une défaite s’il n’y a pas de vainqueur entre Anglais et Italiens. De leur côté, Newcastle et l’AC Milan ont l’obligation de gagner et espérer un nul (pour Newcastle) ou une défaite (pour l’AC Milan) de Paris pour se qualifier. En cas d’élimination, le PSG est assuré d’être reversé en Ligue Europa.

Diffusion TV

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.