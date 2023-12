Mondial de handball 2023 : les Bleues qualifiées pour les demi-finales après leur victoire contre les Tchèques

L'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial de handball 2023, ce mardi 12 décembre, en battant la République tchèque (33-22). Les Bleues affronteront la Suède ou l'Allemagne qui jouent ce mercredi.

Une nouvelle demi-finale. L’équipe de France de handball s’est hissée dans le dernier carré du Mondial féminin 2023 en venant à bout des Tchèques (33-22), ce mardi à Trondheim (Norvège). Leur 9e demies en 10 tournois internationaux. Les joueuses d’Olivier Krumbholz seront opposées à l’Allemagne ou la Suède vendredi pour une place en finale.

Les Tricolores ont confirmé leur exploit contre la Norvège (24-23) dimanche en conclusion du tour principal alors qu'elles étaient cette fois dans le costume du favori face à la surprise des quarts de finale. Les championnes olympiques en titre ont mis une quarantaine de minutes pour prendre la mesure de leur adversaire, la faute notamment aux huit ballons perdus à la mi-temps, et à quelques échecs sur des tirs faciles, comme Orlane Kanor sur cette balle de +5 en milieu de première période (11-7, 15e), manquée face à la gardienne Sabrina Novotna (six arrêts à la mi-temps). Devant d'une courte tête à la pause (18-16), elles ont attendu l'entame du dernier quart d'heure pour se détacher (25-19, 45e).

"Maintenant c'est l'or qu'il faut aller chercher, je suis pas Championne de Monde donc j'ai envie d'y être et je sens qu'on est capables" C. Valentini



On sera avec vous les Bleues #FRACZE pic.twitter.com/AQjzhOUwom

— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) December 12, 2023