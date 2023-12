Poker : règles, stratégie, budget… Les conseils de joueurs professionnels pour les débutants

Le poker est un jeu qui nécessite quelques bases avant de s’assoir autour d’une table, et plusieurs joueurs professionnels de renom, rencontrés à l’European Poker Tour (EPT) de Prague (République tchèque), ont délivré à CNEWS de précieux conseils. Sans bluffer.

Parker Talbot (Canada)

«Comme pour tous les jeux, il faut commencer par connaître les règles ainsi que les différentes combinaisons avant de se mettre au poker. Et pour s’en imprégner, il n’y a rien de mieux que de jouer, jouer et encore jouer. Pratiquer au maximum permet de se familiariser avec le jeu et avec tous les scénarios qui peuvent se produire. En parallèle, il est nécessaire de continuer à apprendre et à se perfectionner, que ce soit avec des vidéos sur internet, des conseils auprès de joueurs de poker ou du coaching. Il existe beaucoup de manières différentes pour s’améliorer. Concernant les qualités, je pense qu’il n’y a pas besoin de qualités spécifiques pour jouer au poker. C’est ce qui fait notamment son charme. Tout le monde peut y jouer. Il faut néanmoins une certaine capacité d’adaptation pour s’accommoder aux différents profils de ses adversaires.»

«C’est pareil pour les stratégies à adopter, tout est une question d’adaptation en fonction de la situation. Notamment concernant le bluff. Si certains le déconseillent aux joueurs débutants, il est une partie importante du poker et, même quand on est débutant, il n’y a aucun problème à bluffer. Pour ce qui est des mises, tout dépend des revenus de chacun. Mais il est préférable de commencer avec des mises plutôt faibles de 0,05 euros, 0,10 euros ou 1 euro. Il y aussi des tournois gratuits, appelés freerolls, qui sont vraiment parfaits pour s’aguerrir et se forger son expérience. D’autant qu’il est nécessaire d’éviter les risques et d’avoir une parfaite gestion de son budget réservé au poker. C’est pour moi la priorité n°1. Il est vraiment important de ne pas se ruiner.»

Ramon Colillas (Espagne)

«Il est impossible de commencer à jouer au poker sans connaître les règles de base, et la façon d’y jouer. Et pour cela, il y a tout ce qu’il faut sur internet pour à la fois se documenter, s’instruire mais aussi s’améliorer gratuitement avec des vidéos, des blogs ou des streamings. C’est vraiment une très bonne façon de se familiariser avec le poker. Mais il ne suffit pas de maîtriser la technique ou les règles, il faut avoir une certaine discipline dans son jeu et être persévérant. Ce sont deux choses très importantes, car au poker il y a souvent des hauts et des bas. Un joueur doit aussi avoir la capacité de s’adapter et de varier son jeu en fonction de ses adversaires.»

«Pour commencer, le mieux est de commencer avec des tournois gratuits avant ensuite de jouer des parties payantes, dès qu’on se sent prêt, en augmentant ses mises au fur et à mesure. Il ne sert à rien de se précipiter. L’une des plus grosses erreurs est de vouloir jouer des tournois chers pour espérer remporter une importante somme d’argent. Mais il y a le risque de tout perdre, et c’est ce qui arrive la plupart du temps avec les joueurs qui se fixent des objectifs trop élevés. Il faut gérer son budget, se montrer discipliné, commencer avec des mises faibles avant de prétendre pouvoir jouer des montants plus importants en fonction de ses résultats.»

Julien «Yu» Brécard (France)

«Avant de se lancer, il est obligatoire de connaître la force des mains et les combinaisons. Ce qui n’est pas le cas pour les termes. De nombreux joueurs jouent très bien sans forcément maîtriser tous les termes, mais ils ont une vraie intelligence stratégique. Et pour apprendre le poker, il existe plusieurs moyens. L’un d’eux est d’être mimétique, comme j’ai pu l’être, en regardant ce que font les meilleurs joueurs et en essayant ensuite de les copier pour pouvoir comprendre au fur et à mesure leurs différentes décisions. Pour se former comme pour perfectionner son jeu, il y a également énormément de contenu gratuit disponible sur internet.»

pas d’ITM sur ce Main Event de l’Eureka à Prague mais bcp de fun à table !



Un grand bravo à mon bro @Bennyestud qui a fait le back to back Praguois 2022/2023 !@PokerStarsFR pic.twitter.com/6Sob3E5gXU — Julien BRECARD (@Yuestud) December 9, 2023

«Au début, il faut se monter un peu conservateur, c’est-à-dire ne pas jouer toutes les mains. Cela permet aussi d’analyser. L’observation est l’une des choses les plus importantes au poker. On va souvent apprendre beaucoup plus de choses à regarder et à observer ce qu’il se passe à table. Pour commencer, personnellement, je pense que c’est mieux de faire ses armes sur internet parce qu’on va pouvoir jouer beaucoup de mains, avoir beaucoup de situations différentes, permettant d’acquérir de l’expérience. En plus, il y a la possibilité de jouer gratuitement avec des tournois freerolls. Et il n’y a pas de honte à jouer les tournois gratuits. Au contraire, c’est idéal pour se former. Cela permet en plus de ne pas perdre d’argent au début. La notion d’argent est d’ailleurs très importante. Il ne faut pas commencer avec l’appât du gain et vouloir gagner gros. Il est vivement conseillé de maîtriser son budget et respecter les limites qu’on s’est fixées.»

Irene Albarran (Espagne)

«Le plaisir est très important au poker. Il ne faut pas oublier que c’est un jeu. Donc avant toute chose, il faut aimer jouer et prendre du plaisir. Car sans plaisir, on ne peut pas apprendre convenablement et avoir de bons résultats. C’est beaucoup plus compliqué pour avancer. Pour s’améliorer, je conseille de se faire un planning en révisant chaque semaine des parties différentes du jeu. C’est important d’avoir une bonne organisation dans sa manière d’assimiler le poker car il y a beaucoup de choses à apprendre et à connaître, au-delà des règles de base. Il faut aussi une grande force mentale et ne pas s’arrêter à la première déconvenue. Il faut être persévérant. Et à force de travail, les résultats viendront.»

«Quand on commence à jouer, il faut sélectionner ses mains et ne jouer que les plus fortes pour éviter de s’embarquer dans des coups compliqués. Une fois qu’on se sent plus à l’aise, on peut jouer davantage de mains et se montrer plus agressif. C’est pareil pour les mises. Au début, il est préférable des jouer des tournois pas trop chers, que ce soit en live ou sur internet, et augmenter ses mises petit-à-petit tout en gérant son budget. Tous les joueurs expérimentés le diront, la gestion de son budget est primordiale. Car le poker est un jeu d’argent et cela comporte forcément des risques. Il faut savoir être prudent et se fixer des limites.»

Benjamin «Benny» Bruneteaux (France)

«L’une des première choses à faire avant de commencer à jouer est de bien comprendre le jeu, en apprenant les règles et la force des mains. Et il existe plusieurs solutions pour débuter et devenir meilleur, entre le contenu et les vidéos disponibles gratuitement sur internet ou encore les livres pour les débutants. Ensuite, si on tombe amoureux du jeu, c’est comme tout, il faut travailler. Cela permet de se mettre un peu dans le bain. A table, il faut savoir se montrer patient sans renier la personne que l’on est. La meilleure stratégie, au départ, c’est de jouer le poker qu’on a envie de jouer. Je recommande souvent d’être au poker comme on est dans la vie. Et ce qui est génial au poker, c’est que tous les profils peuvent réussir qu’on soit conservateur ou fantasque. Il est également important d’être cohérent dans ses décisions et surtout avoir beaucoup d’humilité. Savoir rester humble.»

«Pour débuter, je préconise de commencer sur internet. Il y a diverses offres avec des tournois freerolls ou des parties pas chères à 0,10 euros ou 0,25 euros. C’est parfait pour mettre le pied à l’étrier. On peut aussi se faire des parties entre amis. Avant d’aller dans un casino ou un cercle de jeux, il faut avoir beaucoup d’expérience et être suffisamment ‘armé’. Enfin, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un jeu d’argent et j’aime répéter quelque chose de très important : on ne met pas son compte bancaire à l’envers à cause du poker. Le plus important reste le plaisir. Si on commence à ne plus prendre de plaisir, il faut arrêter tout simplement car cela peut être dangereux. Et la plus grosse erreur serait de vouloir se refaire en misant de plus en plus gros. Il faut à la fois savoir gérer ses émotions et son argent. Encore plus quand on perd.»